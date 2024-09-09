Νέα εδαφικά κέρδη των Ρώσων στα ανατολικά της Ουκρανίας 

Της Αθηνάς Παπακώστα

To υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε την Κυριακή ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις κατέλαβαν την ουκρανική πόλη Νοβοχρόντιβκα, πλησιάζοντας κι άλλο τη στρατηγικής σημασίας πόλη του Ποκρόφσκ στην περιοχή του Ντονμπάς στα ανατολικά της Ουκρανίας.

Τα νέα εδαφικά κέρδη των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων καταγράφονται παρά την αιφνιδιαστική χερσαία επίθεση των Ουκρανών στη ρωσική περιφέρεια του Κουρσκ και δεν μπορούν να αγνοηθούν, καθώς το Ποκρόφσκ αποτελεί ένα από τα βασικά προπύργια και έναν σημαντικό κόμβο στην περιοχή του Ντονετσκ.

Πιο αναλυτικά, η κατάληψη της πόλης αυτής, που πριν την έναρξη του πολέμου μετρούσε 60.000 κατοίκους, θα αποτελέσει ένα καταστροφικό πλήγμα για την ουκρανική άμυνα και τις γραμμές ανεφοδιασμού των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων. Θα φέρει, δε, τη Ρωσία πιο κοντά στον στόχο της που δεν είναι άλλος από την κατάληψη ολόκληρης της περιοχής του Ντονετσκ. Όπως άλλωστε τόνισε και την περασμένη εβδομάδα ο Ρώσος πρόεδρος, Βλάντιμιρ Πούτιν, από το Βλαδιβοστόκ η κατάκτηση του ουκρανικού Ντονμπάς είναι η «νούμερο ένα προτεραιότητα» της Ρωσίας.

Την ίδια ώρα, ο καγκελάριος της Γερμανίας, Όλαφ Σολτς καλούσε σε νέες ειρηνευτικές συνομιλίες ανάμεσα στις δύο πλευρές. Όπως, μάλιστα, τόνισε στο κρατικό γερμανικό κανάλι ZDF συνομίλησε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και από κοινού συμφώνησαν στην ανάγκη για μια νέα ειρηνευτική διάσκεψη με τη συμμετοχή της Ρωσίας.

Ωστόσο, δύο κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, η Ρουμανία και η Λετονία, ανακοίνωσαν ότι ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο τους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε το Βουκουρέστι, ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος διείσδυσε στον εναέριο χώρο της Ρουμανίας το βράδυ του Σαββάτου.

«Το σύστημα ραντάρ εντόπισε και ακολούθησε την τροχιά ενός ντρόουν το οποίο εισήλθε στον εθνικό εναέριο χώρο και στη συνέχει βγήκε από αυτόν με κατεύθυνση την Ουκρανία», ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας επισημαίνοντας ότι το περιστατικό συνέβη ενόσω η Μόσχα εξαπέλυε επιθέσεις «κατά πολιτικών στόχων και λιμενικής υποδομής» κατά μήκος του ποταμού Δούναβη στην Ουκρανία. Όπως τονίσθηκε επίσης, αναπτύχθηκαν F-16 προκειμένου να ελέγχουν τον εναέριο χώρο της Ρουμανίας και παράλληλα η χώρα βρισκόταν σε διαρκή επικοινωνία με τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ.

Από την πλευρά της η Λετονία ανέφερε πως ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος συνετρίβη κοντά στην πόλη Ρεζεκνε, 55 χιλιόμετρα δυτικά της Ρωσίας και, πιθανώς, εισήλθε στον εναέριο χώρο της Λετονίας από τη Λευκορωσία, σύμμαχο της Μόσχας.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο νέος υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σίμπιχα τόνισε πως οι παραβιάσεις αυτές αποτελούν «υπενθύμιση πως οι επιθετικές ενέργειες της Ρωσικής Ομοσπονδίας ξεπερνούν τα σύνορα της Ουκρανίας» προσθέτοντας ότι «η συλλογική απάντηση των συμμάχων θα πρέπει να είναι η μέγιστη υποστήριξη προς την Ουκρανία για να μπει ένα τέλος στη ρωσική επιθετικότητα και (…) να διατηρηθεί η ειρήνη στην Ευρώπη».

Πηγή: skai.gr

