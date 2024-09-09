Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ και ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν απηύθυναν χαιρετισμούς στον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν με την ευκαιρία της 76ης επετείου από την ίδρυση της Λαϊκής Δημοκρατίας, μετέδωσε σήμερα το βορειοκορεατικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

«Είμαι βέβαιος ότι η ευρεία στρατηγική συμμαχία» των δύο χωρών «θα ενισχυθεί με σχεδιασμένο τρόπο χάρη στις κοινές προσπάθειές μας», επισήμανε ο κ. Πούτιν, μετέδωσε το πρακτορείο.

Στην ανάγκη για βαθύτερη και στρατηγική επικοινωνία των δύο κρατών στάθηκε από την πλευρά του ο κ. Σι, πάντα σύμφωνα με το KCNA.

Στην περυσινή επέτειο της ίδρυσης της χώρας (την 9η Σεπτεμβρίου 1948, από τον παππού του σημερινού ηγέτη της, τον Κιμ Ιλ Σουνγκ), ο σημερινός αρχηγός του κράτους παρακολούθησε παρέλαση παραστρατιωτικού σώματος και είχε διπλωματικές επαφές κατά τις οποίες έκανε τη δέσμευση πως θα επιδιώξει περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων τόσο με το Πεκίνο, όσο και με τη Μόσχα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

