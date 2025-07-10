Απεγκλωβίστηκαν και οι 31 εργάτες που είχαν παγιδευτεί μετά την κατάρρευση βιομηχανικής σήραγγας στην περιοχή Γουίλμινγκτον του Λος Άντζελες, σύμφωνα με το Reuters.

Η σήραγγα που κατέρρευσε είχε διάμετρο 18 πόδια (5,5 μέτρα) και κατασκευαζόταν για τη διαχείριση των δημοτικών λυμάτων, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες (LAFD).

«Η LAFD μόλις ανέφερε ότι όλοι οι εργαζόμενοι που είχαν παγιδευτεί στη σήραγγα στο Γουίλμινγκτον έχουν πλέον βγει και έχουν καταγραφεί. Μόλις μίλησα με πολλούς από τους εργαζόμενους που είχαν παγιδευτεί. Ευχαριστούμε όλους τους γενναίους πυροσβέστες που έδρασαν άμεσα», ανέφερε η δήμαρχος του Λος Άντζελες Κάρεν Μπας σε ανάρτησή της στο X.

Η κατάρρευση συνέβη περίπου 10 χιλιόμετρα νότια της μοναδικής πρόσβασης της σήραγγας, ανέφερε η LAFD, προσθέτοντας ότι περισσότεροι από 100 πυροσβέστες συνέδραμαν στον απεγκλωβισμό.

LAFD has just reported that all workers who were trapped in the tunnel in Wilmington are now out and accounted for.



I just spoke with many of the workers who were trapped. Thank you to all of our brave first responders who acted immediately. You are L.A.'s true heroes. pic.twitter.com/6hdAwbH1MI

— Mayor Karen Bass (@MayorOfLA) July 10, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.