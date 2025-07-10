Οι φόβοι πώς ο απολογισμός των θυμάτων από τις φονικές πλημμύρες στο Τέξας την 4η Ιουλίου - με πάνω από 100 νεκρούς - θα αυξηθεί, τείνουν δυστυχώς να βγουν αληθινόί.

Σχεδόν μια εβδομάδα μετά τη βιβλική θεομηνία έχουν καταγραφτεί 119 θάνατοι και 173 άνθρωποι αγνοούνται, με τις πιθανότητες να βρεθούν επιζώντες να θεωρούνται πλέον ελάχιστες.

Η κομητεία Κερ, που υπέστη το βαρύτερο χτύπημα, θρηνεί 95 νεκρούς, ανάμεσά τους 36 παιδιά.

Ανάμεσά τους είναι 27 παιδιά και επιτηρητές της χριστιανικής κατασκήνωσης θηλέων Camp Mystic, στην όχθη του ποταμού Γκουανταλούπε. Από την κατασκήνωση συνεχίζουν να αγνοούνται 5 μικρά κορίτιτσια και ένας «ομαδάρχης».

Άλλο ένα παιδί, εκτός αυτών στην κατασκήνωση, επίσης αγνοείται.

Συνολικά στην κομητεία Κερ αγνοούνται 161 άνθρωποι, με βάση ενημερώσεις των αρχών από φίλους, συγγενείς και περίοικους.

Αλλοι 12 αγνοούνται στο υπόλοιπο Τέξας.

Οι έρευνες συνεχίζονταν όλη μέρα χθες στην πολιτεία ωστόσο ο κατάλογος των θυμάτων «πιθανότατα θα μακρύνει» κι άλλο, έχει προειδοποιήσει ο κυβερνήτης του Τέξας, Γκρεγκ Άμποτ.

«Το καθήκον μας υπ’ αριθμόν 1 είναι να βρούμε κάθε άνθρωπο που αγνοείται», επέμεινε ο κυβερνήτης Άμποτ μέσω X.

Πάνω από 2.000 μέλη σωστικών συνεργείων, αστυνομικοί και ειδικοί έχουν αναπτυχθεί στον τόπο της καταστροφής. Ελικόπτερα, drones και ομάδες με ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά συμμετέχουν επίσης εδώ και μέρες στις επιχειρήσεις έρευνας.

Τονίζοντας τις δύσκολες συνθήκες στις οποίες εργάζονται τα σωστικά συνεργεία, μέσα στη λάσπη, ξεριζωμένη βλάστηση και συντρίμμια, αξιωματικός της αστυνομίας της Κέρβιλ, ο Τζόναθαν Λαμ, είπε πως εκατοντάδες άνθρωποι σώθηκαν και ότι η κατάσταση θα μπορούσε να είναι «πολύ» χειρότερη.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται στην πολιτεία αύριο Παρασκευή, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μελάνια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.