Ο Τραμπ επαινεί τον πρόεδρο της Λιβερίας για τα αγγλικά του...

Ο Ντόναλντ Τραμπ επαίνεσε χθες Τετάρτη στον Λευκό Οίκο τον πρόεδρο της Λιβερίας, τον Τζόσεφ Μποακάι, για το επίπεδό του στα αγγλικά, μάλλον αγνοώντας ότι πρόκειται για επίσημη γλώσσα του κράτους της δυτικής Αφρικής.

«Σας ευχαριστώ, και τόσο καλά αγγλικά, τόσο όμορφα», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος πλαισιωμένος από πέντε προέδρους χωρών της Αφρικής στον Λευκό Οίκο, τους οποίους υποδέχτηκε για συνομιλίες αφοσιωμένες σε εμπορικά ζητήματα, ιδίως στην εκμετάλλευση ορυκτών.

«Πού μάθατε να μιλάτε με τόσο ωραίο τρόπο; Πού σπουδάσατε; Στη Λιβερία;» ρώτησε ο κ. Τραμπ τον κ. Μποακάι, ο οποίος αρχικά άφησε να του ξεφύγει ένα γελάκι, προτού απαντήσει απλά «μάλιστα, κύριε» σε αυτή την τελευταία ερώτηση.

«Πολύ ενδιαφέρον, όμορφα αγγλικά. Έχω κόσμο σε αυτό το τραπέζι που δεν μπορεί να μιλήσει τόσο ωραία όσο εσείς» επέμεινε ο ρεπουμπλικάνος, καθώς οι περισσότεροι άλλοι Αφρικανοί πρόεδροι στη συνάντηση είχαν τα γαλλικά πρώτη ή δεύτερη γλώσσα.

Η Λιβερία είναι η αρχαιότερη δημοκρατία της υποσαχάριας Αφρικής, ιδρύθηκε το 1822, καθώς οι ΗΠΑ έστελναν εκεί απελεύθερους μαύρους πρώην σκλάβους. Τα αγγλικά είναι επίσημη γλώσσα και lingua franca, η πιο διαδεδομένη, στο κράτος με πολλές φυλές κι εθνότητες.

Άλλοτε στέλεχος επιχειρήσεων και σύμβουλος της Παγκόσμιας Τράπεζας, μετέπειτα υπουργός, πρώην αντιπρόεδρος και πλέον πρόεδρος της χώρας από το 2024, ο Τζόσεφ Μποακάι, γιος αναλφάβητης οικογένειας, πήγε στο πανεπιστήμιο στη Λιβερία, στην πρωτεύουσα Μονρόβια –πήρε πτυχίο στη διοίκηση επιχειρήσεων το 1972– και συνέχισε τις σπουδές του, με υποτροφία της USAID, στο πανεπιστήμιο της πολιτείας Κάνσας, στις κεντρικές ΗΠΑ, από το οποίο πήρε το πτυχίο του το 1976.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

