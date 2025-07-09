Τουλάχιστον 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά την κατάρρευση τμήματος γέφυρας στο κρατίδιο της δυτικής Ινδίας, Γκουτζαράτ, μετέδωσε σήμερα το δίκτυο NDTV.

Η γέφυρα Γκαμπίρα είχε κατασκευαστεί το 1985 και πολλά οχήματα που τη διέσχιζαν εκείνη τη στιγμή έπεσαν μέσα στον ποταμό Μαχισαγκάρ, από μεγάλο ύψος.

Ο Ανίλ Νταμελίγια, υψηλόβαθμος αξιωματούχος, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι έχουν ανασυρθεί τουλάχιστον 9 πτώματα ενώ άλλοι πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Σε εξέλιξη βρίσκονται επιχειρήσεις διάσωσης, πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.