Η απερχόμενη αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις ακύρωσε προγραμματισμένη περιοδεία σε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στη Γερμανία και άλλες χώρες εξαιτίας των πυρκαγιών που εξακολουθούν να μαίνονται στο Λος Άντζελες και τα προάστιά του, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος χθες Πέμπτη.

Το ταξίδι, που θα άρχιζε τη 17η Ιανουαρίου, θα περιλάμβανε σταθμούς σε αεροπορική βάση στη Ρηνανία-Παλατινάτο, ομόσπονδο κρατίδιο στο δυτικό τμήμα της Γερμανίας, καθώς και βάσεις στη Σιγκαπούρη και στο Μπαχρέιν.

Όμως, εξαιτίας των «ιστορικών» πυρκαγιών στο Λος Άντζελες, η κυρία Χάρις αποφάσισε να παραμείνει στις ΗΠΑ για να συμμετάσχει στις προσπάθειες συντονισμού και αρωγής, σύμφωνα με την ανακοίνωση των υπηρεσιών της.

Ήδη την Τετάρτη, ο απερχόμενος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν αποφάσισε να ακυρώσει επίσκεψη που προγραμμάτιζε να κάνει στην Ιταλία.

