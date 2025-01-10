Η Μελόνι, ο Τραμπ, ο Ίλον και τα μυρμήγκια

Της Αθηνάς Παπακώστα

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, επιβεβαίωσε ότι έχει προσκληθεί στην ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 20 Ιανουαρίου, βάζοντας τέλος στις σχετικές φήμες.

«Εάν μπορώ, θα πάω με χαρά», τόνισε σχετικά η Ιταλίδα πρωθυπουργός, η οποία την περασμένη εβδομάδα συναντήθηκε με τον εκλεγμένο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών στην έπαυλή του στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα. Ωστόσο, η κυρία Μελόνι δεν θα είναι η μοναδική η οποία θα εκπροσωπήσει την ευρωπαϊκή ακροδεξιά στην Ουάσινγκτον. Πρόσκληση έχει λάβει και έχει ήδη αποδεχθεί ο επικεφαλής του ακροδεξιού κόμματος στη Γαλλία, Reconquête, Ερίκ Ζεμούρ, ενώ καλεσμένος είναι και εθνικιστής πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν.

Όπως εξήγησε η πρωθυπουργός της Ιταλίας η ιδέα πρόσκλησής της στην αμερικανική πρωτεύουσα στις 20 Ιανουαρίου«γεννήθηκε» πριν από, περίπου, έναν μήνα στο Παρίσι, κατά τα εγκαίνια του καθεδρικού ναού της Παναγίας των Παρισίων, όπου και συναντήθηκε για πρώτη φορά διά ζώσης με τον εκλεγμένο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ.

Η Τζόρτζια Μελόνι μοιράστηκε τις σχετικές πληροφορίες κατά τη διάρκεια μαραθώνιας συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στη Ρώμη, χθες, Πέμπτη. Φυσικά, όμως, ρωτήθηκε και για τον πιο έμπιστο σύμβουλο του Ντόναλντ Τραμπ, τον δισεκατομμυριούχο, Ίλον Μασκ.

Η ίδια απέρριψε τις κατηγορίες εναντίον του περί ωμών παρεμβάσεων στην πολιτική ζωή Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζοντας ότι «πρόβλημα αποτελεί, όταν πλούσιοι χρησιμοποιούν τους οικονομικούς τους πόρους για να χρηματοδοτήσουν κόμματα, οργανώσεις και πολιτικούς εκπροσώπους για να επηρεάσουν πολιτικές επιλογές. Δεν είναι αυτό που κάνει ο Ίλον Μασκ».

Συνέχισε δε επιμένοντας πως ο ιδιοκτήτης της δημοφιλούς πλατφόρμα Χ δεν είναι επικίνδυνος εν αντιθέσει με τον Τζορτζ Σόρος. «Εγώ δεν πήρα χρήματα από τον Μασκ, άλλοι όμως έλαβαν χρήματα από τον Σόρος», υπογράμμισε σχετικά. Ωστόσο, την ίδια στιγμή, ο Ίλον Μασκ έχει ξοδέψει αρκετά χρήματα για την προεκλογική εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ- γεγονός το οποίο για την πρωθυπουργό της Ιταλίας δικαιολογείται αφού, όπως είπε, «χρηματοδότησε μία προεκλογική εκστρατεία στη χώρα του (…) ένα σύστημα το οποίο είναι αρκετά συνηθισμένο» και προσέθεσε πως δεν γνωρίζει εάν αυτό ο Ίλον Μασκ το κάνει και σε άλλα κράτη.

Σε ό,τι αφορά δε για τα δημοσιεύματα περί πιθανής συμφωνίας του ιταλικού Δημοσίου με την εταιρεία του Ίλον Μασκ, SpaceX, για χρήση του συστήματος Starlink η Μελόνι απάντησε πως δεν έχει συζητήσει μαζί του κάτι τέτοιο. «Δεν κάνω χάρες σε φίλους», είπε.

H Τζόρτζια Μελόνι ρωτήθηκε επίσης και για τις τελευταίες δηλώσεις Τραμπ περί προσάρτησης της Γροιλανδίας και της Διώρυγας του Παναμά ακόμη και με στρατιωτικά μέσα. Η πρωθυπουργός της Ιταλίας απέκλεισε το ενδεχόμενο ο εκλεγμένος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών να εννοεί όσα είπε, καθώς, όπως εξήγησε, «νομίζω πως οι δηλώσεις αυτές είναι ένα μήνυμα προς κάποιους άλλους μεγάλους παγκόσμιους παίκτες και όχι εχθρικές αξιώσεις εναντίον αυτών των χωρών», δείχνοντας την Κίνα.

Η συνέντευξη Τύπου διήρκησε 2 ώρες και η Ιταλίδα πρωθυπουργός κλήθηκε να απαντήσει και για τις προθέσεις Τραμπ στην Ουκρανία. Όπως εξήγησε δεν περιμένει η Ουάσινγκτον να κάνει πίσω προς την στήριξή της στο Κίεβο σημειώνοντας ότι ο μόνος τρόπος για να πειστεί η Μόσχα να διαπραγματευτεί είναι εάν βρεθεί σε δύσκολη θέση.

Ρωτήθηκε όμως και για τις τοποθετήσεις Τραμπ περί αύξησης των αμυντικών δαπανών των Μελών του ΝΑΤΟ στο 5% επισημαίνοντας ότι δεν θεωρεί ότι κάτι τέτοιο θα αποτελέσει λύση στο πρόβλημα παρά μόνον η συζήτηση ανάμεσα στους Ευρωπαίους εταίρους και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Τέλος, υπήρξε και μία ερώτηση η οποία έκανε πολλούς – ακόμη και την ίδια - να απορήσουν εάν πράγματι άκουσαν σωστά. Αυτή αφορούσε στα μυρμήγκια και πιο συγκεκριμένα εάν τα πατάει όταν περπατάει ή εάν τα προσέχει. Με έκδηλη την αμηχανία ζωγραφισμένη στο πρόσωπό της η κ Μελόνι εξήγησε πως εάν τα δει όχι. Ωστόσο, κι ενώ αναρωτιόταν εάν απαντά σωστά, είπε πως δεν τα βλέπει πάντα.

