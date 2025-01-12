Λος Άντζελες: Εξαπλώνονται οι φονικές πυρκαγιές - Στους 16 ο τραγικός απολογισμός των νεκρών

Οι πολλαπλές πυρκαγιές που μαίνονται στο Λος Άντζελες όλη την εβδομάδα στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 16 ανθρώπους κι εξαπλώνονταν χθες σε περιοχές που ως τώρα είχαν μείνει αλώβητες.

Η ιατροδικαστική υπηρεσία της κομητείας ανακοίνωσε τους νέους θανάτους αργά το βράδυ του Σαββάτου (τοπική ώρα). Ο προηγούμενος προσωρινός επίσημος απολογισμός των θυμάτων έκανε λόγο για 11 νεκρούς.

Ολόκληροι τομείς του δεύτερου μεγαλύτερου αστικού κέντρου των ΗΠΑ καταστράφηκαν: πάνω από 12.000 κατοικίες και πάνω από 150.000 στρέμματα με βλάστηση μετατράπηκαν σε αποκαΐδια.

Τοπίο που ο απερχόμενος αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν παρομοίασε με «σκηνικό πολέμου», με «βομβαρδισμένη» ζώνη.

Παρά τη μαζική κινητοποίηση των πυροσβεστών, οι φλόγες συνέχισαν να εξαπλώνονται, πυροδοτώντας νέες διαταγές για εσπευσμένη απομάκρυνση των κατοίκων στην ανατολική πλευρά και στον τομέα της Πασίφικ Παλισέιντς, ειδικά στη ζώνη όπου βρίσκεται το Getty Center. Κατασκευασμένο εν μέρει από πυρίμαχα υλικά, ιδίως πέτρες, το περίβλεπτο μουσείο φιλοξενεί 125.000 έργα τέχνης.

Οι άνεμοι, που είχαν αρχίσει να εξασθενούν την Παρασκευή, επρόκειτο να ανακτήσουν τη δύναμή τους από χθες Σάββατο το βράδυ, προειδοποίησε η αμερικανική ομοσπονδιακή υπηρεσία αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών (FEMA).

«Οι άνεμοι αυτοί, σε συνδυασμό με την ξηρή ατμόσφαιρα και με την ξεραμένη βλάστηση, θα διατηρήσουν την απειλή πυρκαγιάς στην κομητεία του Λος Άντζελες σε υψηλό επίπεδο», τόνισε ο Άντονι Μαρόνι, επικεφαλής του πυροσβεστικού σώματος της κομητείας του Λος Άντζελες.

Πλάνα από τον αέρα στην περιοχή Μάντβιλ Κάνιον εικονίζουν σπίτια στις φλόγες και πύρινο τείχος να γλείφει την πλαγιά λόφου.

Παρότι είναι ακόμη νωρίς για να γίνουν ασφαλείς εκτιμήσεις για τα αίτια των πυρκαγιών, οι επικρίσεις πολλαπλασιάζονται, ειδικά για το επίπεδο προετοιμασίας και για την αντίδραση των αρχών.

Η αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος του Λος Άντζελες, η Κριστίν Κράουλι, κατήγγειλε στον τηλεοπτικό σταθμό KTTV, μέρος του εθνικού δικτύου του Fox News, ελλείψεις «προσωπικού, μέσων και κεφαλαίων», καταγγέλλοντας ούτε λίγο ούτε πολύ τον δήμο ότι «εγκατέλειψε» τους πυροσβέστες. Δηλώσεις που πολλοί εξέλαβαν ως επίθεση στις δημοτικές αρχές.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου χθες, με παρούσα την κυρία Κράουλι, η δήμαρχος του Λος Άντζελες, η Κάρεν Μπας, υποβάθμισε πάντως τις εντάσεις, διαβεβαιώνοντας πως η τοπική πολιτική ηγεσία, οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας, αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων και ασφαλείας είναι «όλες στο ίδιο μήκος κύματος».

Η πρόεδρος του Μεξικού, η Κλαούδια Σέινμπαουμ, ανακοίνωσε χθες πως η χώρα της στέλνει «ομάδα για να υποστηρίξει το Λος Άντζελες στη μάχη με τις πυρκαγιές».

Μπροστά στις λεηλασίες που πολλαπλασιάστηκαν σε πυροπαθείς περιοχές και συνοικίες όπου διατάχθηκε εσπευσμένη απομάκρυνση των πολιτών, επιβλήθηκε απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 18:00 ως τις 06:00 (τοπικές ώρες) στις περιοχές Πασίφικ Παλισέιντς και Αλταντίνα προχθές.

Ο κυβερνήτης της πολιτείας με τον μεγαλύτερο πληθυσμό στη χώρα, της Καλιφόρνιας, ο Δημοκρατικός Γκάβιν Νιούσομ, απαίτησε επίσης προχθές «ανεξάρτητη και πλήρη εξέταση» των υπηρεσιών ύδρευσης του Λος Άντζελες.

Η κυριότερη πυρκαγιά, αυτή που έπληξε το προάστιο Πασίφικ Παλισέιντς, είχε περιοριστεί μόλις κατά το 11% χθες Σάββατο κι εξαπλωνόταν προς ανατολική κατεύθυνση αφού έκανε στάχτη έκταση κάπου 91.000 στρεμμάτων, ενώ η λεγόμενη πυρκαγιά Ίτον είχε περιοριστεί κατά το 15%, σύμφωνα με την πυροσβεστική.

Πέρα από τους 16 νεκρούς, οι αρχές έκαναν λόγο για 13 αγνοούμενους και δεν έκρυβαν πως φοβούνται πως ο απολογισμός των θυμάτων ακόμα πιο βαρύς.

Ανάμεσα σε αυτούς που είδαν τα σπίτια τους να γίνονται στάχτη ήταν ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Μελ Γκίμπσον, που δήλωσε στο NewsNation συντετριμμένος διότι το σπίτι του καταστράφηκε στο Μάλιμπου, καθώς και ο επί σειρά ετών παίκτης του NBA, του επαγγελματικού πρωταθλήματος μπάσκετ των ΗΠΑ, σήμερα προπονητής των Λέικερς του Λος Άντζελες, ο Τζέι-Τζέι Ρέντικ.

Κατά τη Νικόλ Πέρι, το σπίτι της οποίας κάηκε στο Πασίφικ Παλισέιντς, κατήγγειλε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι αρχές «εγκατέλειψαν εντελώς» τους κατοίκους.

Σε διάφορους τομείς της αχανούς καλιφορνέζικης μεγαλούπολης, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους — ενίοτε κατά λάθος.

Οι Καλιφορνέζοι καλούνται να κάνουν οικονομία στο νερό: ταμιευτήρες που τροφοδοτούν πυροσβεστικούς κρουνούς και αντλίες άδειασαν εξαιτίας των πυρκαγιών.

Οι υγειονομικές αρχές εξάλλου προειδοποίησαν χθες τους κατοίκους εναντίον των κινδύνων για την υγεία τους που εγείρουν οι καπνοί των πυρκαγιών, προτρέποντάς τους να αποφεύγουν να βγαίνουν έξω.

Οι συνεχιζόμενες πυρκαγιές ενδέχεται να αποδειχθούν οι πιο δαπανηρές στην αμερικανική ιστορία. Η AccuWeather εκτιμά πως οι ζημιές θα έχουν αξία που θα κυμανθεί από τα 135 ως τα 150 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι θερμοί και ξηροί άνεμοι, γνωστοί με την ονομασία Σάντα Άνα, είναι συνηθισμένοι κατά τη διάρκεια του καλιφορνέζικου χειμώνα. Αλλά αυτή την εβδομάδα, η έντασή τους ήταν η υψηλότερη από το 2011, σύμφωνα με μετεωρολόγους.

Πρόκειται για αληθινό εφιάλτη για τους πυροσβέστες, καθώς η Καλιφόρνια, έπειτα από δυο αρκετά βροχερές χρονιές, πλέον πλήττεται από αφύσικα ξηρό χειμώνα, δεν έχουν καταγραφεί βροχές στην πράξη για οκτώ μήνες.

Επιστήμονες δεν έχουν πάψει να προειδοποιούν πως η κλιματική αλλαγή θα κάνει ολοένα πιο συχνά μετεωρολογικά φαινόμενα που χαρακτηρίζονται ακραία και θα πολλαπλασιάσει τις λεγόμενες φυσικές καταστροφές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

