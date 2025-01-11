Γάζα: Η τύχη των ομήρων εξαρτάται από τον Νετανιάχου, απαντά η Χαμάς στη σύζυγο ενός άνδρα που κρατείται ακόμη

Η Σάρον Κούνιο απευθύνθηκε ευθέως στη Χαμάς χθες Παρασκευή, ζητώντας, με ένα βίντεο που γύρισε στα αραβικά, να της δώσουν κάποια ένδειξη ότι ο σύζυγός της, ο Νταβίντ, είναι ακόμη εν ζωή. Παρακάλεσε επίσης τους απαγωγείς να του συμπεριφερθούν με ευγένεια.

Η ίδια η Κούνιο είχε απαχθεί κατά την επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 αλλά αφέθηκε ελεύθερη, μαζί με τις δίδυμες, 3χρονες κόρες της, τον Νοέμβριο του ίδιου έτους.

Το ένοπλο τμήμα της Χαμάς απάντησε σήμερα, επίσης με βιντεοσκοπημένο μήνυμα, ότι, από την εποχή που απελευθερώθηκε εκείνη, «η στρατιωτική πίεση» εκ μέρους του Ισραήλ έχει ενταθεί και ότι ο Νταβίντ είναι «είτε νεκρός, είτε τραυματίας, είτε σε καλή κατάσταση».

«Ο Νετανιάχου δεν έχει αποφασίσει ακόμη. Ο καιρός περνάει» ανέφερε η οργάνωση, τη στιγμή που οι έμμεσες διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ ξανάρχισαν στο Κατάρ, την περασμένη εβδομάδα, με στόχο την κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας και την απελευθέρωση των ομήρων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.