ΗΠΑ: Παραιτήθηκε ο ειδικός εισαγγελέας Τζακ Σμιθ - Επέβλεψε ομοσπονδιακές ποινικές έρευνες σε βάρος του Τραμπ

Ο Σμιθ παραιτήθηκε από το υπουργείο Δικαιοσύνης καθώς ο εκλεγμένος πρόεδρος ετοιμάζεται να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο σε λιγότερες από δέκα ημέρες

ΗΠΑ: Παραιτήθηκε από το υπουργείο Δικαιοσύνης ο ειδικός εισαγγελέας Τζακ Σμιθ

Ο ειδικός εισαγγελέας Τζακ Σμιθ, ο οποίος επέβλεψε τις ομοσπονδιακές ποινικές έρευνες σε βάρος του Ντόναλντ Τραμπ για την κατηγορία της απόπειρας ανατροπής του εκλογικού αποτελέσματος του 2020 και την παρακράτηση απόρρητων εγγράφων, υπέβαλε την παραίτησή του, μετέδωσε σήμερα το Politico.

Ο Σμιθ παραιτήθηκε από το υπουργείο Δικαιοσύνης καθώς ο εκλεγμένος πρόεδρος ετοιμάζεται να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο σε λιγότερες από δέκα ημέρες.

