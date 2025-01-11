Το Μεξικό έστειλε μια ομάδα πυροσβεστών στην Καλιφόρνια για να βοηθήσουν τους Αμερικανούς συναδέλφους τους που δίνουν μάχη με τις φλόγες στο Λος Άντζελες.

«Η ομάδα ανθρωπιστικής βοήθειας αναχωρεί για το Λος Άντζελες, Καλιφόρνια», έγραψε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σεϊνμπάουμ σήμερα το πρωί. Συνόδευσε την ανάρτηση με φωτογραφίες πυροσβεστών που κρατούσαν τις σημαίες του Μεξικού και της Καλιφόρνιας και πόζαραν μπροστά από δύο αεροσκάφη, στο αεροδρόμιο.

«Είμαστε μια χώρα γενναιοδωρίας και αλληλεγγύης», πρόσθεσε.

Έξι πυρκαγιές μαίνονται στην κομητεία του Λος Άντζελες από την Τρίτη. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 13 αγνοούνται, σύμφωνα με το γραφείο του τοπικού σερίφη. Ο απολογισμός αναμένεται να αυξηθεί όταν οι πυροσβέστες καταφέρουν να κάνουν έρευνες από σπίτι σε σπίτι.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, από την πυρκαγιά Ίτον έχουν καταστραφεί τουλάχιστον 7.000 κτίρια και από εκείνη στο Παλισέιντς άλλα 5.300. Η αστυνομία συνέλαβε 22 άτομα επειδή παραβίασαν την απαγόρευση κυκλοφορίας κατά τις νυχτερινές ώρες και για λεηλασίες στις καμένες περιοχές.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ ευχαρίστησε το Μεξικό για τη βοήθεια. «Η Καλιφόρνια είναι βαθύτατα ευγνώμων για τη στήριξη της προέδρου Σεϊνμπάουμ», έγραψε στη δική του ανάρτηση στο Χ.

Επτά γειτονικές Πολιτείες και ο Καναδάς έχουν ήδη στείλει βοήθεια στην Καλιφόρνια.

Η πυροσβεστική υπηρεσία προειδοποίησε τους κατοίκους ότι τις επόμενες 72 ώρες οι καιρικές συνθήκες ενδέχεται να επιδεινώσουν την κατάσταση, μολονότι οι άνεμοι θα κοπάσουν. Ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας Τοντ Χόπκινς είπε στους δημοσιογράφους ότι μολονότι η πυρκαγιά στο Παλισέιντς ελέγχεται κατά 11%, έχει ήδη κάψει 89.000 στρέμματα και επεκτάθηκε στη συνοικία Μανντέβιλ Κάνιον. Απειλεί επίσης το Μπρέντγουντ, μια συνοικία με πανάκριβες επαύλεις όπου ζουν πολλοί πλούσιοι και διάσημοι.

Η πυρκαγιά Ίτον, στα ανατολικά του Λος Άντζελες, ελέγχεται κατά 15%.

Ο σερίφης Ρόμπερτ Λούνα είπε ότι έχουν εκδοθεί εντολές εκκένωσης για 153.000 κατοίκους της περιοχής του Λος Άντζελες ενώ άλλοι 166.000 ενημερώθηκαν ότι ενδέχεται να χρειαστεί να εγκαταλείψουν και αυτοί τα σπίτια τους.

Ο Λούνα είπε ότι η υπηρεσία του έχει κινητοποιήσει 40 διασώστες που θα συνεργαστούν με άλλες υπηρεσίες, χρησιμοποιώντας ακόμη και σκύλους ειδικά εκπαιδευμένους για να εντοπίζουν πτώματα, ώστε να αναζητήσουν τυχόν θύματα και να βοηθήσουν στην επανένωση οικογενειών που έχουν χωριστεί.

Τα σπίτια έγιναν στάχτη

Κάτοικοι του Πασίφικ Πάλισεϊντς που τόλμησαν να επιστρέψουν στις καμένες γειτονιές τους σοκαρίστηκαν από το θέαμα: βρήκαν μονάχα αποκαΐδια, κατεστραμμένα αυτοκίνητα και πυκνούς καπνούς.

«Αγαπούσαμε αυτό το σπίτι» είπε η 44χρονη Κέλι Φόστερ, σκαλίζοντας στα αποκαΐδια του κτιρίου όπου ζούσε μέχρι τις αρχές της εβδομάδες.

Η 16χρονη κόρη της, η Έιντα, είπε ότι προσπάθησε να μπει μέσα αλλά «αισθάνθηκε ναυτία, απλώς δεν μπορούσε» γιατί «είναι σκληρό».

Στη γειτονιά του Ρικ ΜακΓκί, μόνο έξι από τα 60 σπίτια σώθηκαν. Στο δικό του, το μόνο πράγμα που στέκει ακόμη είναι ένα άγαλμα της Παρθένου Μαρίας. «Όλα τα υπόλοιπα έγιναν στάχτη», είπε ο 61χρονος που μεγάλωσε τρία παιδιά σε αυτό το σπίτι.

Το πρωί της Παρασκευής, εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε ένα πάρκινγκ στην Πασαντίνα για να πάρουν ρούχα, πάνες για μωρά και εμφιαλωμένο νερό. Η Ντενίζ Ντος, 63 ετών, είπε ότι ανυπομονεί να επιστρέψει στο κατεστραμμένο σπίτι της στην Αλταντίνα, για να δει αν υπάρχει κάτι που μπορεί να σωθεί, όμως δεν της το επιτρέπουν ακόμη, για λόγους ασφαλείας.

«Τουλάχιστον, να πω αντίο μέχρι να μπορέσουμε να το ξαναχτίσουμε. Θα αφήσω τον Θεό να με οδηγήσει», είπε η γυναίκα.

Επιβαρυμένη η ποιότητα του αέρα, συστάσεις για τη δημόσια υγεία

Οι Αρχές του Λος Άντζελες κήρυξαννωρίτερα κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία σε ολόκληρη την κομητεία, εξαιτίας της επιβαρυμένης ποιότητας του αέρα, καθώς καπνός και στάχτη από τις πυρκαγιές καλύπτουν την περιοχή.

Σε ανακοίνωσή της, η Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας της Κομητείας του Λος Άντζελες εξέδωσε τη δήλωση και εντολή για τη δημόσια υγεία, αναφέροντας ότι οι πυρκαγιές και οι ισχυροί άνεμοι έχουν «επιδεινώσει σοβαρά την ποιότητα του αέρα, δημιουργώντας άμεσους και μακροπρόθεσμους κινδύνους για τη δημόσια υγεία».

Οι κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, να κρατούν κλειστά παράθυρα και πόρτες, να χρησιμοποιούν κλιματιστικά με φιλτράρισμα του αέρα και να φορούν μάσκα αν χρειαστεί να βγουν σε περιοχές με καπνό. Τα κατοικίδια ζώα θα πρέπει επίσης να παραμένουν εντός σπιτιού.

Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα αίτια που οδήγησαν στον πύρινο εφιάλτη

Δεν είναι σαφές ακόμα τι πυροδότησε τις πυρκαγιές. Πιθανότατα θα χρειαστούν μήνες για να καταλήξουν σε ασφαλή συμπεράσματα.

Οι πρώτες εκτιμήσεις μιλούν για τα καλώδια του ηλεκτρικού ρεύματος κοντά στις πυρκαγιές στο Ήτον και το Πάλισεϊντς, καθώς ήταν σε πλήρη λειτουργία όταν ξέσπασαν οι φωτιές την Τρίτη. Οι ειδικοί στον τομέα της ενέργειας είπαν ότι αυτό ήταν ανησυχητικό επειδή τα ηλεκτρικά καλώδια συχνά είναι αιτία πυρκαγιών κατά τη διάρκεια περιόδων ισχυρών ανέμων.

Την ίδια στιγμή και ενώ δίνονται κάποιες πρώτες εκτιμήσεις για τις ζημιές που κοστίζουν περίπου 150 δισεκατομμύρια, οι κάτοικοι, πολλοί από τους οποίους έχουν μείνει άστεγοι, αναμένεται να κληθούν να δώσουν και άλλη μια μάχη, αυτή τη φορά με τις ασφαλιστικές εταιρείες για την κάλυψη των περιουσιών τους. Σύμφωνα με την JPMorgan, οι ασφαλισμένες ζημιές μόνο από την πρώτη φωτιά στο τέλος μπορεί να φτάσουν τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια.

Πηγή: skai.gr

