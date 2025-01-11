Λίβανος και Συρία δεσμεύονται "να επιλύσουν τα προβλήματα με διάλογο"

Ο ντε φάκτο ηγέτης της Συρίας Άχμαντ αλ Σάρα και ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Νατζίμπ Μικάτι επαναβεβαίωσαν σήμερα από τη Δαμασκό ότι οι δύο χώρες δεσμεύονται να οικοδομήσουν δεσμούς στρατηγικής σημασίας, έπειτα από δεκαετίες «δύσκολων» σχέσεων μεταξύ τους.

Η πρώτη επίσκεψη Λιβανέζου πρωθυπουργού στη Συρία από το 2011 σημειώνεται σε μια περίοδο που οι δύο χώρες επιχειρούν να βελτιώσουν τη σχέση τους, μετά την πτώση, στις 8 Δεκεμβρίου, του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ.

Ο Σάρα ζήτησε «να ξεχαστεί» το «πνεύμα των παλαιών σχέσεων» και να «δοθεί μια ευκαιρία» στους δύο λαούς να οικοδομήσουν «θετικές σχέσεις (…) βασιζόμενες στο σεβασμό και την εθνική κυριαρχία των δύο κρατών».

«Θα προσπαθήσουμε να επιλύσουμε όλα τα προβλήματα με τον διάλογο», διαβεβαίωσε.

Ο Σάρα εκτίμησε επίσης ότι η εκλογή του Ζοζέφ Αούν στην προεδρία του Λιβάνου θα οδηγήσει σε μια «σταθερή κατάσταση» στη χώρα αυτή.

Ο Μικάτι είπε ότι οι νέες σχέσεις μεταξύ της Δαμασκού και της Βηρυτού θα πρέπει να βασίζονται «στον αμοιβαίο σεβασμό, την ισότητα και την εθνική κυριαρχία».

«Η Συρία είναι η φυσική πύλη του Λιβάνου προς τον αραβικό κόσμο και, όσο θα τα πηγαίνει καλά, και ο Λίβανος θα είναι καλά», πρόσθεσε.

Η Συρία ήταν επί τρεις δεκαετίες η κυρίαρχη πολιτική και στρατιωτική δύναμη στον Λίβανο, όπου παρενέβη κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου (1975-1990). Πολλές δολοφονίες Λιβανέζων πολιτικών αποδίδονται στο συριακό καθεστώς. Ο στρατός της αποσύρθηκε το 2005, λόγω των τοπικών και διεθνών πιέσεων με αφορμή τη δολοφονία του πρώην πρωθυπουργού του Λιβάνου Ραφίκ Χαρίρι.

Μετά τις πρόσφατες εξελίξεις και στις δύο χώρες, οι ηγεσίες τους ελπίζουν τώρα να ανοίξουν ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις τους και να επιλύσουν τα εκκρεμή ζητήματα.

Ο Μικάτι υπογράμμισε ότι η επιστροφή των Σύρων προσφύγων «επείγει», αφήνοντας να εννοηθεί ότι διέκρινε μια βούληση εκ μέρους του Σάρα για επίλυση του θέματος αυτού. Είπε επίσης ότι προτεραιότητά του είναι ο καθορισμός των χερσαίων και θαλασσίων συνόρων τους, ανακοινώνοντας ότι θα συγκροτηθεί μια κοινή επιτροπή για να εξετάσει το θέμα ενώ παράλληλα θα καταβληθούν προσπάθειες για να αντιμετωπιστεί το λαθρεμπόριο.

Ο Σάρα ωστόσο διευκρίνισε ότι προτεραιότητα της κυβέρνησής του είναι η κατάσταση στο εσωτερικό της χώρας και η διατήρηση της τάξης.

Η Συρία, που έχει σύνορα μήκους 330 χιλιομέτρων με τον Λίβανο, είχε αρνηθεί πολλές φορές στο παρελθόν να καθορίσει τα σύνορα με τη γειτονική χώρα, καθιστώντας τη ζώνη αυτή πεδίο δράσης λαθρεμπόρων.

