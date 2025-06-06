Λωρίδα της Γάζας: Τουλάχιστον 38 νεκροί από πλήγματα του Ισραήλ

Τριάντα οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν από πλήγματα ή πυρά του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας σήμερα, ανακοίνωσε η Πολιτική Προστασία του παλαιστινιακού θύλακα.

Σήμερα οι Παλαιστίνιοι του μικρού θύλακα τιμούν την πρώτη ημέρα της μουσουλμανικής γιορτής της Θυσίας (Αΐντ αλ Άντχα).

Συνολικά, η Πολιτική Προστασία κατέγραψε 38 θύματα, εκ των οποίων 11 από ένα πλήγμα στην Τζαμπάλια, στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, όπως ανακοίνωσε ο Μοχάμεντ Αλ Μουγκάγιρ, ένας εκπρόσωπος αυτού του οργανισμού πρώτων βοηθειών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

