Λωρίδα της Γάζας: Τουλάχιστον 38 νεκροί από πλήγματα του Ισραήλ

Τριάντα οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν από πλήγματα ή πυρά του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας σήμερα, ανακοίνωσε η Πολιτική Προστασία του παλαιστινιακού θύλακα.
Σήμερα οι Παλαιστίνιοι του μικρού θύλακα τιμούν την πρώτη ημέρα της μουσουλμανικής γιορτής της Θυσίας (Αΐντ αλ Άντχα).
Συνολικά, η Πολιτική Προστασία κατέγραψε 38 θύματα, εκ των οποίων 11 από ένα πλήγμα στην Τζαμπάλια, στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, όπως ανακοίνωσε ο Μοχάμεντ Αλ Μουγκάγιρ, ένας εκπρόσωπος αυτού του οργανισμού πρώτων βοηθειών.
