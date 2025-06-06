Νετανιάχου: 4 στρατιώτες νεκροί στη Λωρίδα της Γάζας

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε σήμερα τον θάνατο τεσσάρων στρατιωτών στη Λωρίδα της Γάζας, που σκοτώθηκαν σύμφωνα με Ισραηλινούς στρατιωτικούς ανταποκριτές, στην έκρηξη παγιδευμένου κτιρίου στη Χαν Γιούνις, πόλη στον νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα.

Ο Νετανιάχου εξέφρασε τα συλλυπητήριά του "στις οικογένειες των τεσσάρων ηρώων μας πεσόντων στη Γάζα στη μάχη για να νικήσουμε τη Χαμάς και να φέρουμε πίσω τους ομήρους μας", σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.

Ο στρατός έδωσε στη δημοσιότητα τα ονόματα δύο πεσόντων στρατιωτών, του λοχία Γιόαβ Ράβερ και του εφέδρου Χεν Γκρος, δηλώνοντας ότι τα ονόματα των άλλων δύο στρατιωτών δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν ακόμη.

Ο στρατός πρόσθεσε ότι ένας ακόμη έφεδρος αξιωματικός τραυματίστηκε σοβαρά στο ίδιο περιστατικό.

Οι νέοι αυτοί θάνατοι αυξάνουν σε 429 τον αριθμό των Ισραηλινών στρατιωτών που έχουν σκοτωθεί στη στρατιωτική εκστρατεία στη Γάζα από την αρχή της χερσαίας επιχείρησης στις 27 Οκτωβρίου 2023, σύμφωνα με τα στοιχεία του ισραηλινού στρατού.

Έπειτα από δύο μήνες εκεχειρίας, το Ισραήλ ξανάρχισε στα μέσα Μαρτίου τις επιχειρήσεις του στη Λωρίδα της Γάζας, με στόχο να αναγκάσει τη Χαμάς να απελευθερώσει τους ομήρους που απήγαγε την 7η Οκτωβρίου 2023, την ημέρα της άνευ προηγουμένου επίθεσης του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο Ισραήλ, και κρατούνται ακόμη στο παλαιστινιακό έδαφος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

