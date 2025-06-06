Ρωσία: Nεκρός άνδρας που ετοιμαζόταν να εκτοξεύσει drones σε στρατιωτική βάση

Οι ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας σκότωσαν έναν άνδρα που σχεδίαζε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε μια στρατιωτική εγκατάσταση, την ώρα που η Ουκρανία εντείνει τις επιχειρήσεις αυτού του είδους στο ρωσικό έδαφος.

Η επίθεση που αποτράπηκε είχε ως στόχο «μια στρατιωτική εγκατάσταση στο Ριαζάν», στα νοτιοανατολικά της Μόσχας. «Κατά την επιχείρηση σύλληψής του, ο εγκληματίας προέβαλε ένοπλη αντίσταση και εξουδετερώθηκε» ανέφερε η Εθνοφρουρά σε μια ανάρτηση στο Telegram.

Σύμφωνα με αυτήν την πηγή, στο σημείο βρέθηκαν ένα πιστόλι και δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη που ήταν έτοιμα να απογειωθούν και ήταν φορτωμένα με χειροβομβίδες.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο η Ουκρανία επιτέθηκε με δρόνους σε πολλά ρωσικά αεροδρόμια, ακόμη και σε μεγάλη απόσταση από το μέτωπο, καταστρέφοντας ή προκαλώντας σημαντικές ζημιές σε στρατιωτικά αεροσκάφη. Σήμερα το Κίεβο ανέλαβε την ευθύνη για τον βομβαρδισμό, κατά τη διάρκεια της νύχτας, δύο άλλων αεροπορικών βάσεων της Ρωσίας, στις περιφέρειες του Σαράτοφ και του Ριαζάν, αναφέροντας ότι έπληξε δεξαμενές καυσίμων.

Η Μόσχα λέει εξάλλου ότι η Ουκρανία ευθύνεται για τις εκρήξεις εξαιτίας των οποίων κατέρρευσαν δύο γέφυρες και εκτροχιάστηκαν αμαξοστοιχίες, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν επτά άνθρωποι και να τραυματιστούν πολλοί άλλοι, στις περιοχές του Κουρσκ και του Μπριάνσκ.

Ο ρωσικός στρατός από την πλευρά του προχώρησε τη νύχτα σε νέους, μαζικούς βομβαρδισμούς σε εννέα ουκρανικές περιφέρειες, σκοτώνοντας τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 50.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

