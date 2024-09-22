Από την έναρξη του πολέμου στην Λωρίδα της Γάζας εδώ και έναν χρόνο, η ισραηλινή επίθεση, πέραν του εξαιρετικά υψηλού απολογισμού των θυμάτων και της οξείας ανθρωπιστικής κρίσης, έχει προκαλέσει υλικές καταστροφές σε πρωτοφανές τα τελευταία χρόνια επίπεδο.

Σύμφωνα με τις αναλύσεις δορυφορικών φωτογραφιών των αμερικανών ερευνητών Corey Scher και Jamon Van Den Hoek, στις 13 Σεπτεμβρίου 2024, το 58,7% των κτιρίων του εξαιρετικά πυκνοκατοικημένου παλαιστινιακού θύλακα, έκτασης 365 τετραγωνικών χιλιομέτρων, έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν ολοσχερώς καταστραφεί, συνολικά περίπου 169.000 κτίρια. Οι σημαντικότερες καταστροφές σημειώθηκαν κατά τους δύο-τρεις πρώτους μήνες του πολέμου.

Στον βόρειο τομέα, η πόλη της Γάζας, που αριθμούσε 600.000 κατοίκους πριν από τον πόλεμο, είναι ρημαγμένη. Το 73,9% των κτιρίων της πόλης έχει πληγεί.

Στην Ράφα, στο νοτιότερο άκρο της Λωρίδας της Γάζας, στην μεθόριο με την Αίγυπτο, έχει πληγεί το 46,3% των κτιρίων.

Σύμφωνα με την Διεθνή Αμνηστία, επί των 58 τετραγωνικών χιλιομέτρων της ζώνης του θύλακα που συνορεύει με το Ισραήλ, άνω του 90% των κτιρίων καταστράφηκαν ολοσχερώς ή υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές από τον Οκτώβριο 2023 μέχρι τον Μάιο 2024.

Τα νοσοκομεία είναι προνομιακός στόχος του ισραηλινού στρατού, που κατηγορεί τους μαχητές της Χαμάς ότι τα χρησιμοποιούν ως βάσεις για να στεγάζονται ή για να εξαπολύουν επιθέσεις. Οι ισραηλινές επιθέσεις κατά του νοσοκομείου αλ-Σίφα, του μεγαλύτερου νοσοκομείου της Γάζας, το έχουν μετατρέψει «σε άδειο κέλυφος με τάφους», σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Στις 20 Αυγούστου, μόνο 16 από τα 36 νοσοκομεία (44%) λειτουργούσαν μερικώς στην Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

Σε ό,τι αφορά τους τόπους λατρείας, τα συνδυασμένα στοιχεία των Unosat και OpenStreetMap δείχνουν ότι το 70% των τζαμιών έχει καταστραφεί ή έχει υποστεί μεγάλες ζημιές.

Τα σχολικά κτίρια, που χρησιμοποιούνται ως καταφύγιο των προσφύγων, ειδικά όσα φέρουν την σημαία του ΟΗΕ, πληρώνουν υψηλό τίμημα, αφού ο ισραηλινός στρατός κατηγορεί την Χαμάς ότι τα χρησιμοποιεί ως κρησφύγετα ενόπλων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Unicef, μέχρι τις 6 Ιουλίου, τουλάχιστον 477 σχολεία είχαν υποστεί ζημιές, δηλαδή περίπου το 85% των 564 σχολικών κτιρίων. Ανάμεσά τους, τα 344 είχαν πληγεί απευθείας.

Τον Σεπτέμβριο, το Παγκόσμιο Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση σε καταστάσεις κρίσης «Education Cannot Wait» ανακοίνωσε ότι το 90% των σχολικών κτιρίων έχει καταστραφεί ή υποστεί ζημιές και το εκπαιδευτικό σύστημα έχει αποδεκατιστεί.

Σύμφωνα με φωτογραφίες του δορυφορικού κέντρου του ΟΗΕ, μέχρι τις 27 Αυγούστου, το 68% των αγροτικών εδαφών είχαν υποστεί ζημιές, δηλαδή έκταση 102 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Στο βόρειο τομέα του θύλακα, το78% και στον τομέα της Ράφα, το 75%.

Η καταστροφή αγροτικών υποδομών (συστήματα ύδρευσης, αγροκτήματα εκτροφής, αγροί, εξοπλισμός και αποθήκες) είναι ακόμη σοβαρότερη και κυμαίνεται από το 80% έως το 96% από τις αρχές του 2024, σύμφωνα με έκθεση της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το εμπόριο και την ανάπτυξη που δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο.

Το 68% του οδικού δικτύου έχει υποστεί ζημιές. Συνολικά, 1.190 χιλιόμετρα δρόμων έχουν καταστραφεί, 415 χιλιόμετρα έχουν υποστεί ζημιές και 1.440 χιλιόμετρα έχουν υποστεί ελαφρύτερες ζημιές, σύμφωνα με προκαταρκτική ανάλυση της Unosat με βάση στοιχεία της 18ης Αυγούστου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

