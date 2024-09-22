Γαλλία: Ο Μισέλ Μπαρνιέ υπόσχεται να μην επιβαρύνει με φόρους το σύνολο των Γάλλων

Ο νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας Μισέλ Μπαρνιέ δήλωσε ότι πρόθεσή του είναι «η διαφύλαξη της αξιοπιστίας της Γαλλίας» στις αγορές και υποσχέθηκε ότι «δεν θα αυξήσει τους φόρους για το σύνολο των Γάλλων» προσθέτοντας ότι σκέφτεται να ζητήσει από «τους πλουσιότερους να συμμετάσχουν στην προσπάθεια αλληλεγγύης».

«Μεγάλο μέρος του χρέους μας εκδίδεται στις διεθνείς αγορές, στις εξωτερικές αγορές. Πρέπει να διαφυλάξουμε την αξιοπιστία της Γαλλίας», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Γαλλίας στο δίκτυο France 2, την ώρα που το δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας βρίσκεται στο 5% του ΑΕΠ, πολύ πέραν του ευρωπαϊκού ορίου του 3%.

«Δεν θέλω να επιβαρύνω περισσότερο τους φόρους για το σύνολο των Γάλλων που ήδη πληρώνουν περισσότερους φόρους από όλους τους Ευρωπαίους εταίρους», δήλωσε ο Μισέλ Μπαρνιέ στο τηλεοπτικό δίκτυο France 2. «Ούτε για τους φτωχότερους, ούτε για τους εργαζόμενους, ούτε για τις μεσαίες τάξεις». «Αλλά δεν θέλω να αποκλείσω ότι πρέπει να κάνουμε τους πλουσιότερους να συμμετάσχουν στην εθνική προσπάθεια », είπε αρνούμενος να πάρει θέση για την επιστροφή του φόρου μεγάλης περιουσίας, όπως ζητεί η γαλλική αριστερά.

Σχετικά με τη μεταρρύθμιση των συντάξεων, η οποία ετέθη σε ισχύ εδώ και έναν χρόνο και την κατάργηση της οποίας ζητεί η αριστερά και η άκρα δεξιά, δήλωσε ότι θέλει «να πάρει τον χρόνο για να γίνουν βελτιώσεις».

«Έχουμε έναν νόμο που προβλέπει ένα οικονομικό πλαίσιο και πιστεύω ότι αυτό το οικονομικό πλαίσιο πρέπει να διαφυλαχθεί», είπε προσθέτοντας ωστόσο ότι «θα εμπιστευθεί τους κοινωνικούς εταίρους για τη βελτίωση του νόμου, για τη μεταρρύθμισή του».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

