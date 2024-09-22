Γκουτέρες: Να μην γίνει ο Λίβανος μία νέα Γάζα

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες ανησυχεί ότι ο Λίβανος θα μετατραπεί σε «μία άλλη Γάζα» καθώς κλιμακώνεται η σύγκρουση ανάμεσα στο Ισραήλ και την οργάνωση Χεζμπολάχ.

«Αυτό που με ανησυχεί είναι το ενδεχόμενο ο Λίβανος να μετατραπεί σε μία άλλη Γάζα», δήλωσε ο επικεφαλής του ΟΗΕ σε σύντομη συνέντευξή του στο CNN καθώς αρχίζει η εβδομάδα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στην Νέα Υόρκη.

Ο Αντόνιο Γκουτέρες έκανε επίσης στη διαπίστωση ότι έναν χρόνο μετά την έναρξη των πολέμου στην Γάζα ανάμεσα στο Ισραήλ και την Χαμάς, καμία από τις πλευρές της σύρραξης δεν θέλει «πραγματικά» μία εκεχειρία.

«Για μένα είναι σαφές ότι οι δύο πλευρές δεν ενδιαφέρονται για μία εκεχειρία. Και αυτό είναι τραγωδία διότι πρόκειται για έναν πόλεμο που πρέπει να σταματήσει», επέμεινε.

Ο Λευκός Οίκος προειδοποίησε επίσης σήμερα το Ισραήλ ότι μία πολεμική κλιμάκωση στα σύνορα με τον Λίβανο δεν είναι προς το συμφέρον του, ενώ η Ευρωπαϊκή Ενωση, δια στόματος του επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ, εξέφρασε εξαιρετική ανησυχία και απηύθυνε έκκληση για «εκεχειρία κατά μήκος της μπλε γραμμής» που χωρίζει από το 200 τις λιβανικές από τις ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις, «όπως και στην Γάζα» ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και την Χαμάς.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι ο ισραηλινός στρατός κατάφερε κατά της Χεζμπολάχ «σειρά πληγμάτων», έπειτα από μία νύκτα σφοδρών διασυνοριακών συγκρούσεων που έστειλε εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους του βορείου Ισραήλ στα καταφύγια.

Ο Ναΐμ Κάσεμ, δεύτερος στην ιεραρχία της Χεζμπολάχ, απάντησε ότι το ισλαμιστικό κίνημα εισέρχεται «σε μία νέα φάση ξεκαθαρίσματος ανοικτών λογαριασμών» στην πόλεμό του με το Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

