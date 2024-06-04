Η Γερμανία εντείνει τα μέτρα ασφαλείας πριν από την έναρξη του Euro 2024 στις 14 Ιουνίου, για να αποτρέψει πιθανές απειλές από ισλαμιστές, χούλιγκαν και κυβερνοεπιθέσεις, δήλωσε σήμερα (4/6) η υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέιζερ.

Η Γερμανία αναμένει ότι 2,7 εκατομμύρια άνθρωποι θα παρακολουθήσουν αγώνες στα γήπεδα του τουρνουά σε όλη τη χώρα και περίπου 12 εκατομμύρια σε «ζώνες φιλάθλων», είπε η Φέιζερ, αλλά οι φόβοι για την ασφάλεια έχουν αυξηθεί μετά από μια σειρά επιθέσεων τους τελευταίους μήνες.

«Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις για απειλή, αλλά η Γερμανία κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να καταστήσει τη διοργάνωση ασφαλή, είπε η Φέιζερ.

«Δεν μπορείς ποτέ να εγγυηθείς 100% την ασφάλεια, αλλά είμαστε καλά προετοιμασμένοι και παραμένουμε πολύ σε εγρήγορση», είπε στους δημοσιογράφους, λέγοντας ότι θα υπάρξει έντονη αστυνομική παρουσία, με την υποστήριξη αξιωματικών από άλλες χώρες και 16.000 εθελοντών.

Εν μέσω ενός πολωμένου πολιτικού κλίματος που έχει δει πολλές επιθέσεις σε πολιτικούς, ένας 25χρονος με μαχαίρι τραυμάτισε σοβαρά έξι άτομα σε μια συγκέντρωση της δεξιάς στο Μανχάιμ την Παρασκευή. Ένας αστυνομικός πέθανε από τα τραύματά του. Ο δράστης πυροβολήθηκε.

Η Φέιζερ είπε ότι το τουρνουά ήταν, ωστόσο, μια ευκαιρία για τους ανθρώπους να συναντηθούν:

«Θέλουμε να δείξουμε ότι ο αθλητισμός σημαίνει σεβασμό και συνοχή», είπε χαρακτηριστικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

