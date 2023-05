Βρετανία: Συνέλαβαν τον επικεφαλής της οργάνωσης κατά της μοναρχίας Republic

Η βρετανική αστυνομία συνέλαβε τον Γκρέιαμ Σμιθ, επικεφαλής της οργάνωσης κατά της μοναρχίας Republic, πριν από τη σημερινή τελετή στέψης του βασιλιά Καρόλου, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της οργάνωσης.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας του Λονδίνου Μάρκ Ρόλεϊ προειδοποίησε χθες ότι θα υπάρχει «πολύ μικρή ανοχή για διατάραξη» στους δρόμους του κεντρικού Λονδίνου, όπου δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσουν τη διαδικασία.

The organisers of the #notmyking protest have been arrested - police won’t say what for pic.twitter.com/qu5JgNhCgF

Η αστυνομία δεν επιβεβαίωσε τη σύλληψη, λέγοντας ότι οι αρχές δεν κατονομάζουν άμεσα όσους συλλαμβάνονται.

Σε φωτογραφία που αναρτήθηκε στο Twitter εμφανίζεται ο Σμιθ να είναι καθισμένος στο έδαφος, περιτριγυρισμένος από ομάδα αστυνομικών. Αστυνομικός στο σημείο κοντά στην πλατεία Τραφάλγκαρ δήλωσε ότι τρεις διαδηλωτές είχαν συλληφθεί επειδή κουβαλούσαν μπογιές.

'Not my king!': Not everyone in the UK is happy about the coronation of Charles III pic.twitter.com/pKWbbPCOZD