Λονδίνο

Σε κώμα και με κίνδυνο να χάσει το πόδι της εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 32χρονη μητέρα που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι μπροστά στην τριών ετών κόρη της στο Καρναβάλι του Νότινγκ Χιλ την Κυριακή.

Η Σερ Μάξιμεν είχε κατέβει στο μεγάλο υπαίθριο πάρτι του δυτικού Λονδίνου με την κόρη της, συγγενείς και φίλους για να διασκεδάσουν κατά την ημέρα του Καρναβαλιού που ήταν αφιερωμένη στις οικογένειες.

Λίγο πριν από τις 6 το βράδυ, ωστόσο, προσπάθησε να ηρεμήσει τα πνεύματα σε έναν καυγά μεταξύ δύο ομάδων νεαρών, με αποτέλεσμα να δεχθεί μαχαιριά στη βουβωνική χώρα. Από το τραύμα έχασε 20 μονάδες αίματος, έχει υποστεί κατάρρευση πνεύμονος και ίσως υποβληθεί σε ακρωτηριασμό κάτω άκρου.

Οι λεπτομέρειες του περιστατικού έγιναν γνωστές κατά την προσαγωγή στο δικαστήριο των κατηγορουμένων για την επίθεση, συγκεκριμένα τριών αδελφών.

Κατά του 20χρονου Σακίλ Τίμπου ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα δολοφονίας, βίαιη διατάραξη της τάξης και κατοχή μαχαιριού. Στον 24χρονο Σέλντον Τίμπου και στον 22χρονο Σαΐμ Τίμπου ασκήθηκε δίωξη για βίαιη διατάραξη της τάξης και για επίθεση κατά οργάνου της τάξης.

Και οι τρεις κρίθηκαν προφυλακιστέοι μέχρι τη δίκη τους στα τέλη Σεπτεμβρίου.

