Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Βίαιες ταραχές και οι άγριες επιθέσεις αμαύρωσαν χθες κατά την τελευταία ημέρα του διάσημου καρναβαλιού στο Νότινγκ Χιλ.

Χθες τραυματίστηκαν 5 ακόμα άτομα εκ των οποίων τα 4 από επιθέσεις με μαχαίρι.

Οι δύο τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, μεταξύ τους και μια 32χρονη μητέρα.

Μια ακόμη επίθεση έγινε με διαβρωτική χημική ουσία.

Επίσης χθες έγιναν 230 συλλήψεις επιπλέον των 103 της Κυριακής, για κατοχή μαχαιριών, πυροβόλων όπλων.

Τρεις συλλήψεις αφορούσαν σεξουαλικές επιθέσεις, επιθέσεις κατά αστυνομικών, κατοχή ναρκωτικών και κλοπές.

Πέρυσι είχαν σημειωθεί 10 μαχαιρώματα και πρόπερσι 7.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.