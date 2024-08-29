Στιγμές χαλάρωσης για τον Αμερικανό πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν ο οποίος εθεάθη σε μια παραλία του Ντέλαγουερ χθες, Τετάρτη κατά τη διάρκεια της δεύτερης συνεχόμενης εβδομάδας των διακοπών του από τον Λευκό Οίκο.

Ο 81χρονος αμερικανός πρόεδρος, έμεινε για περίπου δύο ώρες στην παραλία κοντά στην παραλία Rehoboth, στο Ντελ, έχοντας για παρέα την Πρώτη Κυρία Τζιλ Μπάιντεν και δύο από τις αδερφές της. Μάλιστα, ορισμένοι υποστηρικτές του τον πλησίασαν για τον χαιρετίσουν.

Ο Τζο Μπάιντεν φαίνεται να απολαμβάνει τις διακοπές του φορώντας ένα πολύχρωμο μαγιό, ένα λευκό μπλουζάκι και μαύρο καπέλο, καθισμένος σε μια καρέκλα στην άκρη της αμμουδιάς. Επειδή όμως οι εκκρεμότητες και η δουλειά ποτέ δεν τελειώνουν, πόσο μάλιστα αν είσαι πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Μπαίντεν ακόμα και στην παραλία μελετάει κάποια έγγραφα πριν τα βάλει πίσω στην τσάντα του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.