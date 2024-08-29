Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Απαγόρευση καπνίσματος σε ορισμένους εξωτερικούς χώρους φέρεται να εξετάζει η βρετανική κυβέρνηση, στο πλαίσιο της προαναγγελθείσας αντικαπνιστικής νομοθεσίας.

Συγκεκριμένα, επικαλούμενη κυβερνητικά έγγραφα η εφημερίδα Sun αναφέρει πως ίσως το κάπνισμα απαγορευτεί στους κήπους των παμπ και των μπαρ, στους υπαίθριους χώρους εστιατορίων, όπως κήπους και βεράντες, έξω από γήπεδα, νοσοκομεία, πανεπιστήμια και παιδικές χαρές, στο πεζοδρόμιο έξω από νυχτερινά κλαμπ, σε μικρά πάρκα και σε μπαρ με ναργιλέ.

Τα μέτρα θα περιλαμβάνονταν στο νομοσχέδιο κατά του καπνίσματος που είχε αρχικά εισαγάγει ο Ρίσι Σούνακ και το οποίο η διάδοχη κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε ότι θα προωθήσει.

Βασική πρόνοια του νομοσχεδίου είναι η προοδευτική αύξηση του ορίου ηλικίας για τη νόμιμη αγορά προϊόντων καπνίσματος και ατμίσματος, έτσι ώστε οι σημερινοί 15χρονοι να μην μπορούν ποτέ στη ζωή τους να αγοράσουν νομίμως τέτοια προϊόντα.

Κληθείς να σχολιάσει το δημοσίευμα εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας είπε πως το κάπνισμα κοστίζει 80.000 ζωές ετησίως, βάζει τεράστια πίεση στο NHS και στοιχίζει δισεκατομμύρια στους φορολογούμενους.

«Είμαστε αποφασισμένοι να προστατεύσουμε τα παιδιά και τους μη καπνίζοντες από τους κινδύνους του παθητικού καπνίσματος. Εξετάζουμε μια σειρά μέτρων για να κάνουμε επιτέλους τη Βρετανία μια χώρα χωρίς κάπνισμα», συμπλήρωσε ο εκπρόσωπος.

Αντιδρώντας στις πληροφορίες, ο ηγέτης του υπερδεξιού κόμματος Reform UK Νάιτζελ Φάρατζ προειδοποίησε ότι αν υλοποιούνταν, τα μέτρα θα σηματοδοτούσαν «το τέλος των παμπ». Διεκδικητές της ηγεσίας του Συντηρητικού Κόμματος, εξάλλου, καταδίκασαν την απόπειρα δημιουργίας ενός υπερπροστατευτικού «κράτους γκουβερνάντα».

Ανησυχία για τις επιπτώσεις στον τομέα της εστίασης φέρεται να έχει εκφράσει και το Υπουργείο Επιχειρήσεων

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.