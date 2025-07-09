Αισιοδοξία ως προς τις πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας με τη Χαμάς για την απελευθέρωση ομήρων, εξέφρασε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, μιλώντας στο Fox Business.

«Νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να έχουμε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός», λέει, ενόψει της συνάντησής του με τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ στο Πεντάγωνο.

Το κύριο σημείο αντιπαράθεσης στις συνομιλίες στην Ντόχα είναι η παρουσία των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων στη Λωρίδα της Γάζας. Το Ισραήλ επιμένει ότι τα στρατεύματα θα παραμείνουν στο διάδρομο Μοράγκ βόρεια της Ράφα, λέει Ισραηλινός αξιωματούχος στους Times of Israel.

Παράλληλα, ο Νετανιάχου υπογράμμισε τη σημασία της στρατιωτικής ισχύος για την επίτευξη ειρήνης, αναφερόμενος στη στενή σύμπλευση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. «Ο Τραμπ και εγώ πιστεύουμε στο δόγμα της ειρήνης μέσω ισχύος. Πρώτα έρχεται η ισχύς, μετά η ειρήνη», τόνισε. «Έχουμε δείξει μεγάλη ισχύ και φαίνεται πως αποδίδει καρπούς ειρήνης, καθώς μπορούμε να επεκτείνουμε τις Συμφωνίες του Αβραάμ, δημιουργώντας μια πραγματικότητα στη Μέση Ανατολή αδιανόητη μέχρι πρότινος, φέρνοντας ευημερία και σταθερότητα».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.