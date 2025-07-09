ΕΕ: Πιθανή μια συμφωνία με τις ΗΠΑ εντός των επόμενων ημερών, δηλώνει ο Επίτροπος Εμπορίου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επιτύχει καλή πρόοδο στο πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ και ενδέχεται να υπάρξει μια συμφωνία εντός των επόμενων ημερών, ανακοίνωσε την Τετάρτη ο Επίτροπος Εμπορίου Μάρος Σέφκοβιτς.

Ο Επίτροπος είπε σε ευρωβουλευτές ότι ελπίζει οι Ευρωπαίοι μεσολαβητές να ολοκληρώσουν σύντομα το έργο τους, έχοντας πλέον και πρόσθετο χρόνο στη διάθεσή τους, αφού οι ΗΠΑ παρέτειναν την αρχική διορία που είχαν δώσει, από τις 9 Ιουλίου στην 1η Αυγούστου.

«Ελπίζω να πετύχουμε ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα, πιθανότατα ακόμη και εντός των επόμενων ημερών», είπε ο Σέφκοβιτς.

Ο εκπρόσωπος εμπορίου της ΕΕ, Όλοφ Γκιλ επιβεβαίωσε νωρίτερα ότι το μπλοκ στοχεύει να καταλήξει σε εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ πριν από την 1η Αυγούστου, «πιθανώς ακόμη και τις επόμενες ημέρες».

Ο ίδιος είπε ότι «οι ομάδες της ΕΕ εργάζονται ασταμάτητα σε τεχνικό και πολιτικό επίπεδο για να καταλήξουν σε μια κατ' αρχήν συμφωνία».

«Η επίτευξη συμφωνίας εξαρτάται τώρα από την προθυμία να βρεθεί ένα αποτέλεσμα που να είναι αποδεκτό και από τις δύο πλευρές», είπε, όπως μεταδίδει ο Guardian.

Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.