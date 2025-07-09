Ουκρανία: Η Μόσχα δηλώνει ότι προωθείται σε όλη τη γραμμή του μετώπου στο Ντονέτσκ

Οι ρωσικές δυνάμεις προωθήθηκαν σε σημεία-κλειδιά κατά μήκος του μετώπου στην ανατολική Ουκρανία, υπερνικώντας τις ουκρανικές μονάδες σε τουλάχιστον έξι διαφορετικές περιοχές, ενώ παράλληλα χρησιμοποίησαν πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη για να πλήξουν αποθήκες πυρομαχικών και στρατιωτικά αεροδρόμια, ανακοίνωσε σήμερα Τετάρτη το υπουργείο Άμυνας της χώρας.

Η Ρωσία, που ελέγχει σχεδόν το ένα πέμπτο της Ουκρανίας, κατέλαβε 1.112 τετραγωνικά χιλιόμετρα ουκρανικού εδάφους τους τελευταίους δύο μήνες, σύμφωνα με τον φιλοουκρανικό χάρτη Deep State. Η Ρωσία ελέγχει σήμερα ολόκληρη την Κριμαία και το Λουχάνσκ, περίπου το 70% των περιφερειών Ντονέτσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα και μικρά τμήματα του Χαρκόβου, του Σούμι και του Ντνιπροπετρόφσκ.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι οι ρωσικές δυνάμεις νίκησαν ουκρανικές δυνάμεις στο Ντονέτσκ, το Σούμι, το Χάρκοβο, τη Ζαπορίζια, τη Χερσών και το Ντνιπροπετρόφσκ και κατέλαβαν το χωριό Τολστόι, στην περιφέρεια του Ντονέτσκ.

«Προελαύνουμε» δήλωσε χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Το Κίεβο ανέφερε ότι η Ρωσία έπληξε την Ουκρανία με 728 drones –αριθμός ρεκόρ– κατά τη διάρκεια της νύχτας, λίγες ώρες αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε ότι θα στείλει περισσότερα αμυντικά όπλα στην Ουκρανία και μίλησε ιδιαίτερα επικριτικά για τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σύμφωνα με τη Μόσχα, εκτοξεύτηκαν πύραυλοι ακριβείας μεγάλου βεληνεκούς, μεταξύ των οποίων και βαλλιστικοί, υπερηχητικοί πύραυλοι Kinzhal, καθώς και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον υποδομών σε στρατιωτικά αεροδρόμια. Η Ρωσία ισχυρίζεται ότι έπληξε όλους τους στόχους, όμως ο ουκρανικός στρατός λέει ότι κατέρριψε σχεδόν όλα τα ρωσικά drones.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.