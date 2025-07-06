«Ποτέ δεν θα σταματήσουμε τις προσπάθειες για επίλυση του Κυπριακού», είπε από την Πλατεία Προσφυγικού Ελληνισμού - στο δημαρχείο Καλαμαριάς όπου παραβρέθηκε ο υπουργός Υγείας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Μιχάλης Δαμιανός , στο πλαίσιο της κεντρικής εκδήλωσης για την Κυπριακή Τραγωδία του 1974.

Ο κ. Δαμιανός αναφέρθηκε από την αρχή της ομιλίας του στην βασικότερη προτεραιότητα της διακυβέρνησης του Προέδρου Χριστοδουλίδη, που όπως τόνισε, παραμένει η προώθηση της επίλυσης του Κυπριακού και η επανένωση της Κύπρου.

«Σας μεταφέρω την διαβεβαίωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, ότι παρά τις δυσκολίες, ποτέ δεν θα σταματήσουμε τις προσπάθειες για επίλυση του κυπριακού. Οραματιζόμαστε μια πατρίδα ελεύθερη. Ονειρευόμαστε μια πατρίδα που να προσφέρει στους κατοίκους της συνθήκες ασφάλειας, ειρήνης και ευημερίας», τόνισε.

Σημείωσε μάλιστα την τεράστια σημασία που δίνεται από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και την κυπριακή Κυβέρνηση στη διαρκή παρουσία και δράση των κυπριακών κοινοτήτων στο εξωτερικό ιδιαίτερα σε περιοχές όπως η Μακεδονία και η Θράκη, όπου ο αριθμός των Κυπρίων μονίμων κατοίκων και φοιτητών είναι μεγάλος και όπου υπάρχει σημαντική διασπορά συλλόγων Κυπρίων και η συνέχιση της στενής συνεργασίας και η δυναμική παρουσία στη δημόσια σφαίρα καθίσταται ζήτημα ύψιστης προτεραιότητας.

«Η ενότητα του πνεύματος και των δυνάμεων της ιστορικής κυπριακής κοινότητας εδώ στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, πρέπει να διατηρηθεί ως κόρη οφθαλμού. Αυτή η ενότητα είναι πηγή έμπνευσης για εμάς στην Κύπρο, για να συνεχίσουμε ενωμένοι τον δύσκολο αγώνα μας. Θέλω να εκφράσω επίσης τα θερμά μου συγχαρητήρια στην Ομοσπονδία Κυπριακών Οργανώσεων Ελλάδας (ΟΚΟΕ), στην Ένωση Κυπρίων Βορείου Ελλάδας και στην Κυπριακή Εστία Βορείου Ελλάδος, ειδικά για τις κοινές

δράσεις σας, οι οποίες με ισχυρά μηνύματα διατηρούν ζωντανή τη μνήμη μέσα από τα τοπόσημα που έχετε αναδείξει, προάγουν το αγωνιστικό φρόνημα μέσω των εκδηλώσεών σας και ευαισθητοποιούν τους Έλληνες αδελφούς μας » είπε ο κ. Δαμιανός.

Στην εκδήλωση απηύθυνε χαιρετισμό ο υφυπουργός Εσωτερικών της Ελλάδας αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας-Θράκης Κώστας Γκιουλέκας και ο μητροπολίτης Καλαμαριάς ενώ η βραδιά έκλεισε με το καλλιτεχνικό τμήμα όπου το συγκρότημα Διόνυσος παρουσίασε παραδοσιακούς κυπριακούς χορούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

