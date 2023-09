Λονδίνο: «Κόλλησε» ανοιχτή η Tower Bridge προκαλώντας κυκλοφοριακό χάος - Δείτε βίντεο Κόσμος 16:58, 28.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

2

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Κυκλοφοριακό χάος προκλήθηκε σήμερα στο Λονδίνο όταν η γέφυρα Tower Bridge παρέμεινε ανοιχτή λόγω μηχανικού προβλήματος, προκαλώντας μεγάλο μποτιλιάρισμα και προς τις δύο κατευθύνσεις