Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Εκατοντάδες Λονδρέζοι συμμετείχαν για άλλη μια χρονιά στην καθιερωμένη εκδήλωση «No trousers tube ride», βγάζοντας τα παντελόνια τους και ταξιδεύοντας με το μετρό της πόλης με τα εσώρουχα τους.

Οι συμμετέχοντες συγκεντρώθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής στο κεντρικό Λονδίνο πριν χωριστούν σε ομάδες και κατευθυνθούν προς τους σταθμούς του μετρό, προσφέροντας ένα ασυνήθιστο θέαμα στους ανυποψίαστους τουρίστες και τους υπόλοιπους επιβάτες.

Όσοι αποφασίσουν να βγάλουν τα παντελόνια τους, καλούνται να συμπεριφέρονται απολύτως φυσιολογικά: να διαβάζουν εφημερίδα, να κοιτούν το κινητό τους ή να συζητούν για τον καιρό, αγνοώντας πλήρως το γεγονός ότι είναι ημίγυμνοι από τη μέση και κάτω. Αν ερωτηθούν από άλλους επιβάτες γιατί δεν φορούν παντελόνι, η ενδεδειγμένη απάντηση είναι κάτι αδιάφορο, όπως «ζεσταίνομαι λίγο σήμερα» ή «απλώς το ξέχασα».

Η εκδήλωση αποτελεί μέρος του παγκόσμιου κινήματος No Pants Subway Ride, το οποίο ξεκίνησε στη Νέα Υόρκη το 2002. Στο Λονδίνο, η παράδοση ξεκίνησε το 2009 και διεξάγεται συνήθως την πρώτη ή τη δεύτερη Κυριακή του Ιανουαρίου.

Σε αντίθεση με άλλες αντίστοιχες εκδηλώσεις δεν έχει πολιτικό μήνυμα, ούτε αποσκοπεί στη συγκέντρωση χρημάτων για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Όπως δήλωσε στον ΣΚΑΙ ο Ντέιβ Σέλκιρκ, ένας εκ των διοργανωτών, «ο στόχος δεν είναι άλλος παρά η διασκέδαση».

Πέρσι συμμετείχαν περίπου 200 άτομα. «Φέτος περιμένουμε από 200 έως 500 άτομα», πρόσθεσε ο Ντέιβ.

Η εκδήλωση έχει γίνει τόσο δημοφιλής που κάποιοι ταξίδεψαν ακόμα και από τη Γαλλία για να λάβουν μέρος σε αυτήν.

Οι διοργανωτές τονίζουν ότι δεν πρόκειται για εκδήλωση γυμνισμού. Οι συμμετέχοντες πρέπει να φορούν εσώρουχα που καλύπτουν επαρκώς τα επίμαχα σημεία.

Μετά τη λήξη της διαδρομής, οι συμμετέχοντες είθισται να καταλήγουν σε κάποια παμπ του Σόχο για το καθιερωμένο «after-party».

Πηγή: skai.gr

