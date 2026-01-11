Κλιμακώνεται η αιματηρή καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν, με τον αριθμό των νεκρών να ανέρχεται σε πάνω από 500, σύμφωνα με την οργάνωση για τα δικαιώματα με έδρα τις ΗΠΑ, HRANA. Στο φόντο της επιδείνωσης της κατάστασης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα λάβει την Τρίτη εκτενή ενημέρωση για συγκεκριμένες επιλογές αντίδρασης στην κρίση στο Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της οργάνωσης, τα οποία βασίζονται σε πληροφορίες ακτιβιστών εντός και εκτός Ιράν, έχουν σκοτωθεί 490 διαδηλωτές και 48 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, ενώ οι συλλήψεις ξεπερνούν τις 10.000.

Η προγραμματισμένη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τους αξιωματούχους θα επικεντρωθεί στη συζήτηση πιθανών επόμενων βημάτων, τα οποία περιλαμβάνουν στρατιωτικά πλήγματα, την ανάπτυξη μυστικών κυβερνοόπλων κατά ιρανικών στρατιωτικών και πολιτικών υποδομών, την επιβολή πρόσθετων κυρώσεων στην κυβέρνηση του Ιράν, καθώς και την ενίσχυση αντικυβερνητικών πηγών στο διαδίκτυο, μετέδωσε η Wall Street Journal.

Στη συνάντηση της Τρίτης αναμένεται να συμμετάσχουν ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και ο πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων στρατηγός Νταν Κέιν, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

Δεν αναμένεται να ληφθεί τελική απόφαση από τον Τραμπ στη συγκεκριμένη συνάντηση, καθώς οι διαβουλεύσεις βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο. Την Κυριακή, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου απείλησε ότι το Ιράν θα επιτεθεί σε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στη Μέση Ανατολή, εάν οι ΗΠΑ ενεργήσουν πρώτες.

Κατά τις προκαταρκτικές συζητήσεις μεταξύ ανώτερων κυβερνητικών στελεχών την περασμένη εβδομάδα, εκφράστηκαν ανησυχίες ότι ενδεχόμενη δράση των ΗΠΑ ή του Ισραήλ στο όνομα των διαδηλωτών θα μπορούσε να ενισχύσει την προπαγάνδα του ιρανικού καθεστώτος, σύμφωνα με την οποία πίσω από την εξέγερση βρίσκονται εχθρικές ξένες δυνάμεις.

Το Πεντάγωνο δεν έχει μετακινήσει στρατιωτικές δυνάμεις ενόψει πιθανών πληγμάτων. Για την υλοποίηση στρατιωτικής επιχείρησης, οι ΗΠΑ θα έπρεπε να αναπτύξουν μέσα όχι μόνο για τις επιθέσεις αλλά και για την προστασία των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή. Πρόσφατα, οι ΗΠΑ μετέφεραν το αεροπλανοφόρο Gerald Ford και την ομάδα κρούσης του από τη Μεσόγειο στη Λατινική Αμερική, αφήνοντας χωρίς αεροπλανοφόρο τόσο τη Μέση Ανατολή όσο και την Ευρώπη.

Οι συζητήσεις διεξάγονται σε μια περίοδο ήδη αυξημένων εντάσεων στην περιοχή, ιδίως σε σχέση με τη Συρία. Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν το Σάββατο εκτεταμένα πλήγματα κατά στόχων του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία, σε αντίποινα για τη δολοφονία δύο Αμερικανών στρατιωτών και ενός πολιτικού διερμηνέα τον προηγούμενο μήνα.

Παράλληλα, αποστέλλονται εσωτερικά σημειώματα σε ομοσπονδιακές υπηρεσίες με αίτημα να υποβάλουν προτάσεις για συγκεκριμένες απαντήσεις, συμπεριλαμβανομένων πιθανών στρατιωτικών στόχων και οικονομικών μέτρων, ενόψει της συνάντησης του Τραμπ, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Μία από τις επιλογές που συζητούνται είναι και η πιθανότητα αποστολής τερματικών του δορυφορικού συστήματος διαδικτύου Starlink, ιδιοκτησίας του Ίλον Μασκ, στο Ιράν για πρώτη φορά επί διακυβέρνησης Τραμπ, ώστε να βοηθηθούν οι διαδηλωτές να παρακάμψουν το πρόσφατο μπλακάουτ στο διαδίκτυο.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου είχαν το Σάββατο τηλεφωνική επικοινωνία για τις διαδηλώσεις στο Ιράν και άλλα ζητήματα στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων της Συρίας και της Γάζας.

Κίνδυνος σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν με απρόβλεπτες συνέπειες

Υπάρχουν ανησυχίες ότι οποιαδήποτε αντίδραση των Ηνωμένων Πολιτειών θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή, ενδεχομένως προκαλώντας άμεση αντιπαράθεση μεταξύ των ΗΠΑ, του Ιράν και ενδεχομένως του Ισραήλ. Παράλληλα, η αμερικανική κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι μια περισσότερο συμβολική ενέργεια, που θα προκαλούσε πλήγμα αλλά δεν θα αποδυνάμωνε ουσιαστικά το καθεστώς, θα μπορούσε να αποθαρρύνει τους διαδηλωτές που πιστεύουν ότι η Ουάσιγκτον θα τους στηρίξει.

Η συνάντηση της Τρίτης θα είναι η πρώτη φορά που ο Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί με ανώτερους αξιωματούχους για μια επίσημη συζήτηση για τις επιλογές του. Ωστόσο, ο Τραμπ συνηθίζει να ζητά από τους συνεργάτες του απόψεις για κρίσιμα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής έναντι του Ιράν, και εκτός επίσημων ενημερώσεων, έχοντας ήδη λάβει ορισμένες εισηγήσεις για το πώς θα μπορούσε να αντιδράσει.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει κλιμακώσει τη σκληρή ρητορική του από τότε που ξεκίνησαν οι διαδηλώσεις στο Ιράν πριν από δύο εβδομάδες. Στις 2 Ιανουαρίου δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι ΗΠΑ είναι «οπλισμένες και έτοιμες», προειδοποιώντας το ιρανικό καθεστώς να μην σκοτώσει ειρηνικούς διαδηλωτές. Την Παρασκευή, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ θα «αρχίσουν να πυροβολούν» εάν οι αρχές ανοίξουν πυρ κατά των διαδηλωτών.

Παράλληλα, συνέχισε να εκφράζει δημόσια τη στήριξή του στην εξέγερση. «Το Ιράν κοιτάζει προς την ελευθερία, ίσως όπως ποτέ άλλοτε», έγραψε το Σάββατο. «Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να βοηθήσουν!!!». Στην ίδια ανάρτηση παρέπεμψε και σε δημοσίευμα για έναν διαδηλωτή στο Λονδίνο που κατέβασε την ιρανική σημαία από την πρεσβεία και την αντικατέστησε με την προεπαναστατική.

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, παραπέμποντας στην αμερικανική επιχείρηση σύλληψης του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο μετά από επανειλημμένες προειδοποιήσεις του Τραμπ, ανέφερε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ: «Μην παίζετε παιχνίδια με τον πρόεδρο Τραμπ. Όταν λέει ότι θα κάνει κάτι, το εννοεί».

Σύμφωνα με αξιωματούχους, ο Τραμπ εμφανίζεται ενισχυμένος μετά την επιχείρηση κατά του Μαδούρο, καθώς και μετά από άλλες στρατιωτικές επιχειρήσεις σε Νιγηρία, Σομαλία, Συρία και Υεμένη, τις οποίες θεωρεί ότι εξυπηρέτησαν τα αμερικανικά συμφέροντα.



Η Τεχεράνη απειλεί με αντίποινα

Οι ιρανικές αρχές κατηγορούν τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ότι υποκινούν την αναταραχή. Ο αρχηγός της αστυνομίας του Ιράν, Αχμάντ-Ρεζά Ραντάν, δήλωσε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν εντείνει τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση των «ταραχοποιών».

Η Τεχεράνη απείλησε ότι θα επιτεθεί σε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στη Μέση Ανατολή εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήξουν πρώτες ιρανικούς στόχους, προειδοποίησε την Κυριακή ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ-Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, εν μέσω πληροφοριών ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει επιλογές για πιθανά στρατιωτικά πλήγματα κατά ιρανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

Ο Γκαλιμπάφ απείλησε επίσης ότι το Ιράν θα στοχεύσει ναυτιλιακές οδούς στη Μέση Ανατολή, καθώς και το Ισραήλ. Οι ΗΠΑ διατηρούν αεροπορικές και ναυτικές βάσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν και το Κατάρ. Υπενθυμίζεται ότι το Ιράν είχε πλήξει την αεροπορική βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ τον Ιούνιο, μετά από αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, σε τηλεοπτική συνέντευξη, κατηγόρησε το Ισραήλ και τις ΗΠΑ ότι ενορχηστρώνουν την αποσταθεροποίηση της χώρας, υποστηρίζοντας ότι οι εχθροί του Ιράν έφεραν «τρομοκράτες που έβαλαν φωτιά σε τζαμιά, επιτέθηκαν σε τράπεζες και δημόσια περιουσία».

«Οικογένειες, σας καλώ: μην επιτρέψετε στα παιδιά σας να ενταχθούν σε ταραχοποιούς και τρομοκράτες που αποκεφαλίζουν ανθρώπους και σκοτώνουν άλλους», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να ακούσει τον λαό και να αντιμετωπίσει τα οικονομικά προβλήματα.

Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε επίσης πλάνα από κηδείες μελών των δυνάμεων ασφαλείας που σκοτώθηκαν στις διαδηλώσεις, σε δυτικές πόλεις όπως οι Γκατσάραν και Γιασούτζ.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.