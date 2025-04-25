Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Το Ηνωμένο Βασίλειο ετοιμάζεται να τιμήσει με λαμπρότητα την 80ή επέτειο της Ημέρας της Νίκης (VE Day), της ημέρας που σηματοδότησε το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη. Στο επίκεντρο των τετραήμερων εκδηλώσεων βρίσκεται το Λονδίνο όπου η βασιλική οικογένεια, η πολιτική ηγεσία και πλήθος κόσμου θα αποτίσουν φόρο τιμής στη «γενιά του πολέμου».

Πιο συγκεκριμένα, στις 5 Μαΐου ο Βασιλιάς Κάρολος και η Βασίλισσα Καμίλα θα υποδεχθούν περίπου 50 βετεράνους και τις οικογένειές τους στο παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Την ίδια ημέρα, στρατιωτική πομπή με 1.300 μέλη των ενόπλων δυνάμεων θα ξεκινήσει από την Πλατεία του Κοινοβουλίου, όπου θα αναγνωστεί η ιστορική ομιλία του Ουίνστον Τσόρτσιλ.

Στη συνέχεια, ιστορικά αεροσκάφη της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας καθώς και το ακροβατικό αεροπορικό σμήνος «Κόκκινα Βέλη» θα πετάξουν πάνω από το Μπάκιγχαμ, με τον Βασιλιά, τη Βασίλισσα και τον Πρίγκιπα και την Πριγκίπισσα της Ουαλίας να στέκονται στο μπαλκόνι του παλατιού για να παρακολουθήσουν τη διέλευση.

Ένα από τα πιο συγκινητικά στιγμιότυπα θα είναι η «Δάδα της Ειρήνης», που θα περάσει κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής πομπής από τα χέρια ενός νέου ανθρώπου στον 100χρονο βετεράνο Άλαν Κένετ, ο οποίος υπηρέτησε κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Μοιραζόμενος τις δικές του αναμνήσεις για το πώς τελείωσε ο πόλεμος το 1945, ο κ. Κένετ είπε σύμφωνα με το BBC: «Θυμάμαι τον πιλότο στη Μάχη της Βρετανίας, Τζόνι Τζόνσον, να μπαίνει ορμητικά και να φωνάζει 'ο πόλεμος τελείωσε'. Σύντομα ακολούθησε ένα μεγάλο πάρτι, με πολύ ποτό. Η 80ή επέτειος της Ημέρας της Νίκης φέρνει πίσω τόσες πολλές αναμνήσεις και θα είναι προνόμιο να βρίσκομαι εκεί με όλους».

Η Υπουργός Πολιτισμού Λίζα Νάντι ανέφερε από την πλευρά της: «Αυτή είναι μια από τις τελευταίες ευκαιρίες που έχουμε να πούμε ευχαριστώ σε αυτή τη γενιά ηρώων και είναι σωστό να κάνουμε ακριβώς αυτό».

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων:

5 Μαΐου: Στρατιωτική πομπή από το Whitehall προς το Παλάτι του Μπάκιγχαμ, διέλευση αεροσκαφών και εκδήλωση για βετεράνους στο Μπάκιγχαμ. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις σε δρόμους σε όλη τη χώρα.

6 Μαΐου: Τοποθέτηση εγκατάστασης με κεραμικές παπαρούνες στον Πύργο του Λονδίνου και φωταγώγηση ιστορικών αξιοθέατων σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο.

7 Μαΐου: Συναυλία στο Παλάτι του Γουέστμινστερ.

8 Μαΐου: Λειτουργία στο Αβαείο του Γουέστμινστερ και εορταστική συναυλία στο κέντρο του Λονδίνου.



