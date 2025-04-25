Μετά τον θάνατο του Πάπα Φραγκσίκου την Δευτέρα του Πάσχα, οι ταινίες με θέμα το Βατικανό εκτοξεύτηκαν στις προτιμήσεις των θεατών, σημειώνοντας ρεκόρ τηλεθέασης στις πλατφόρμες που προβάλλονται.

Μία από αυτές είναι τη βραβευμένη με Όσκαρ ταινία «Το Κονκλάβιο» (Conclave) με πρωταγωνιστές τον Ρέιφ Φάινς (υποδύεται τον Καρδινάλιο Λόρενς, ο οποίος αναλαμβάνει να υλοποιήσει τη μυστική διαδικασία μετά τον απροσδόκητο θάνατο του Πάπα) και τον Στάνλεϊ Τούτσι στον ρόλο του Καρδινάλιου Άλτνο Μπελίνι, αγαπημένου του εκλιπόντος Ποντίφικα.

Στην πραγματική ζωή και στα όσο συμβαίνουν αυτές τις ημέρες στο Βατικανό, ένας αληθινός καρδινάλιος εντυπωσιάζει με την ομοιότητά του με τον κινηματογραφικό Μπελίνι.

Ο 68χρονος καρδινάλιος Φερνάντο Νατάλιο Τσομάλι Γκαρίμπ (Fernando Natalio Chomalí Garib) θα έλεγε κανείς ότι είναι φτυστός με τον 65χρονο αμερικανό σταρ, Στάνλεϊ Τούτσι (με λίγα περισσότερα κιλά ίσως).

Ο Φερνάντο Νατάλιο Τσομάλι Γκαρίμπ είναι ο Χιλιανός προκαθήμενος της Καθολικής Εκκλησίας (Αρχιεπίσκοπος του Σαντιάγο από τον Δεκέμβριο του 2023) και μέλος του Κολλεγίου των Καρδιναλίων, το οποίο συνεδριάζει τις τελευταίες ημέρες ανελιπώς στο Βατικανό.

Πρόκειται για «ζυμώσεις» και επαφές που συνδέονται άμεσα με το πραγματικό Κονκλάβιο, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει τις διεργασίες για την εκλογή νέου Πάπα από τις 5 Μαΐου και μετά.

Ο Στάνλεϊ Τούτσι στο «Κονκλάβιο», στον ρόλο του Καρδινάλιου Άλτνο Μπελίνι

