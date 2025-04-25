Την παροχή και το τρέχον έτος της έκπτωσης φόρου για ανακαινίσεις ή επισκευές κατοικιών, εφόσον οι σχετικές δαπάνες εξοφληθούν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, σχεδιάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.

Επιδίωξη του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών είναι να ανοίξουν όσο το δυνατόν περισσότερα ακίνητα που παραμένουν κλειστά με απώτερο στόχο τον περιορισμό των υψηλών τιμών των ενοικίων.

Η έκπτωση φόρου που μπορεί να εξασφαλίσει ένας φορολογούμενος μπορεί να ανέλθει έως το ποσό των 3.200 ευρώ για κάθε φορολογικό έτος και έως 16.000 ευρώ σε βάθος πενταετίας.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι δαπάνες για αγαθά και υπηρεσίες που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων, μειώνουν, ισόποσα κατανεμημένες σε περίοδο πέντε ετών, τον φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων, μέχρι του αναλογούντος για κάθε έτος φόρου, με ανώτατο όριο δαπάνης στο σύνολο της πενταετίας τις 16.000 ευρώ. Οι δαπάνες για υλικά λαμβάνονται υπόψη μέχρι ποσού που αντιστοιχεί στο 1/3 του ποσού για δαπάνες υπηρεσιών.

Για παράδειγμα, εάν κάποιος δαπανήσει 16.000 ευρώ το 2025 για την ανακαίνιση της κατοικίας του θα γλιτώνει φόρο εισοδήματος ύψους 3.200 ανά έτος για την επόμενη πενταετία. Εάν ο ίδιος φορολογούμενος δαπανήσει 10.000 ευρώ φέτος για ανακαίνιση και ο φόρος εισοδήματος που θα κληθεί να πληρώσει με το εκκαθαριστικό της φορολογικής δήλωσης του 2025 ανέρχεται σε 3.000 ευρώ, θα δει τον φόρο του να περιορίζεται στα 1.000 ευρώ λόγω της έκπτωσης των 2.000 ευρώ (10.000/5=2.000) που προβλέπεται για τις δαπάνες ανακαίνισης του ακινήτου του.

Η έκπτωση ισχύει και για τους κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών, όπως φωτισμός, ανελκυστήρες ή εξωτερικές εργασίες, αρκεί η εξόφληση των δαπανών να έχει πραγματοποιηθεί από τον διαχειριστή της πολυκατοικίας μέσω ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής και να συνοδεύεται από σχετική βεβαίωση ανά διαμέρισμα, με αναφορά στον ΑΤΑΚ.

Σημειώνεται ότι για να δικαιούται κάποιος την έκπτωση δεν πρέπει οι δαπάνες να έχουν ενταχθεί σε άλλα επιδοτούμενα προγράμματα («Ανακαινίζω» ή «Εξοικονομώ») ή να έχουν εκπεσεί ήδη ως επαγγελματικές δαπάνες από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Πιο αναλυτικά, οι προϋποθέσεις για την έκπτωση είναι:

• Η απόδειξη πραγματοποίησης των δαπανών με νόμιμα παραστατικά (τιμολόγιο ή στοιχείο λιανικής πώλησης για την παροχή υπηρεσιών), στα οποία θα αναφέρεται διακριτά το είδος και η αξία της παρεχόμενης υπηρεσίας, τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ) του προσώπου καθώς και τα στοιχεία του ακινήτου (ΑΤΑΚ), εκτός αν πρόκειται για κοινόχρηστα, για τα οποία αρκεί μόνο η διεύθυνση του ακινήτου.

• Η εξόφληση των δαπανών, ανεξαρτήτως του ύψους αυτών, να έχει πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών (κάρτες, POS, e-banking, ηλεκτρονικό πορτοφόλι κ.ά.).

Δικαιούχοι της έκπτωσης είναι φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας στο κτίριο στο οποίο πραγματοποιούνται οι επιλέξιμες δαπάνες ενεργειακής, λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα ψιλής κυριότητας επί του ακινήτου, με την προϋπόθεση να το χρησιμοποιούν είτε ως κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία είτε ως έδρα ή υποκατάστημα για την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.

Στις παραπάνω περιπτώσεις δικαιούχος της μείωσης είναι μόνο το πρόσωπο στο όνομα του οποίου εκδίδεται το σχετικό παραστατικό.

Οι δαπάνες λήψης υπηρεσιών οι οποίες αναγνωρίζονται είναι οι παρακάτω:

Α. Ενεργειακές:

- τοποθέτηση θερμομόνωσης,

- αντικατάσταση κουφωμάτων, υαλοπινάκων και εξωτερικών προστατευτικών φύλλων,

- εγκατάσταση ή αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης και των αναγκαίων υποδομών και στοιχείων ώστε να καθίσταται πλήρως λειτουργικό,

- εγκατάσταση διατάξεων αυτόματου ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης/ψύξης,

- εγκατάσταση συστήματος αυτοπαραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος (με ενεργειακό συμψηφισμό), καθώς και συστημάτων ηλεκτρικών συσσωρευτών (μπαταρίες) όταν συνδυάζονται με φωτοβολταϊκά συστήματα,

- εγκατάσταση συστήματος παραγωγής ζεστού νερού με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ),

- εγκατάσταση συστήματος μηχανικού αερισμού με ανάκτηση θερμότητας, - αναβάθμιση φωτισμού των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικίας.

Β. Λειτουργικές – αισθητικές:

- τοποθέτηση/αντικατάσταση υδραυλικής εγκατάστασης,

- τοποθέτηση/αντικατάσταση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης,

- συντήρηση/επισκευή στέγης,

- επισκευή τοιχοποιίας/χρωματισμού εσωτερικά και εξωτερικά των κτιρίων, - τοποθέτηση σταθερών ή κινητών συστημάτων σκίασης,

- αναβάθμιση ή εγκατάσταση ανελκυστήρα,

- εγκατάσταση οικιακών σημείων επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων,

- αλλαγή ή επισκευή δαπέδων.





