Του Γιάννη Χανιωτάκη

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν ύστερα από επιθέσεις με μαχαίρι κατά τη διάρκεια του φετινού Καρναβαλιού του Νότινγκ Χιλ, παρά τις διαβεβαιώσεις της αστυνομίας για «μειωμένα περιστατικά σοβαρής βίας» σε σχέση με προηγούμενες χρονιές.

Την ώρα που χιλιάδες γιόρταζαν στους δρόμους του δυτικού Λονδίνου, η Μητροπολιτική Αστυνομία κλήθηκε να διαχειριστεί πολλαπλά περιστατικά. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, τουλάχιστον τρία βίαια επεισόδια έλαβαν χώρα κατά μήκος της οδού Ladbroke Grove. Σε μία περίπτωση, ένα άτομο εθεάθη να αιμορραγεί, με την αστυνομία να προσπαθεί να αποκλείσει την ορατότητα από το κοινό.

Οι αρχές επιβεβαίωσαν δύο περιστατικά μαχαιρωμάτων τη Δευτέρα 28 Αυγούστου, διευκρινίζοντας ότι τα θύματα δεν διατρέχουν κίνδυνο για τη ζωή τους.

Μέχρι τις 8 το βράδυ της Δευτέρας, είχαν πραγματοποιηθεί πάνω από 420 συλλήψεις. Αναλυτικότερα, τη Δευτέρα ο αριθμός των συλλήψεων έφτασε τις 224, εκ των οποίων οι 177 έγιναν εντός του χώρου του καρναβαλιού και 46 στις γύρω περιοχές. Την Κυριακή, είχαν προηγηθεί άλλες 200 συλλήψεις, με 149 να γίνονται στο καρναβάλι και 51 περιμετρικά της εκδήλωσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία, 52 από τις συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν χάρη στη χρήση της τεχνολογίας ζωντανής αναγνώρισης προσώπου, ένα μέτρο που εφαρμόστηκε για την ταυτοποίηση υπόπτων, προκαλώντας όμως αντιδράσεις από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Όπως τόνισε εκπρόσωπος της αστυνομίας: «Φέτος στοχεύσαμε προληπτικά όσους επιχείρησαν να έρθουν στο Καρναβάλι για να βλάψουν άλλους. Χρησιμοποιήσαμε ζωντανή αναγνώριση προσώπου, συσκευές ανίχνευσης μαχαιριών και τις εξουσίες μας για έλεγχο και έρευνα, προχωρώντας σε πάνω από 400 συλλήψεις. Αυτές οι ενέργειες απέτρεψαν μέρος της σοβαρής βίας που έχουμε δει σε προηγούμενα Καρναβάλια».

Πηγή: skai.gr

