Η Κίνα επιταχύνει την πράσινη μετάβαση της βιομηχανικής παραγωγής της

Το Πεκίνο δημοσιοποίησε μία εγκύκλιο για την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης, αλλά και της μετάβασης της βιομηχανικής παραγωγής σε χαμηλό αποτύπωμα εκπομπών άνθρακα, δρομολογώντας και την οργάνωση μιας εθνικής αγοράς εμπορίας άνθρακα.

Η εγκύκλιος καταρτίστηκε από κοινού από το Γραφείο Γενικών Υποθέσεων της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας και το Γραφείο Γενικών υποθέσεων του Κρατικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ίδια εγκύκλιο μέχρι το 2027, η κινεζική αγορά εμπορίας άνθρακα θα συμπεριλάβει τους κυριότερους τομείς βιομηχανικής παραγωγής, ενώ η εθελοντική αγορά εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου θα επεκταθεί περιλαμβάνοντας όλους τους σημαντικούς τομείς βιομηχανικής ανάπτυξης.

Μέχρι το 2030, η Κίνα θα έχει οργανώσει ουσιαστικά, μία εθνική αγορά εμπορίας άνθρακα που θα βασίζεται σε ένα σύστημα οροφής και εμπορίας άνθρακα, πληρωμένων, αλλά κι ελεύθερων κατανομών των βλαβερών εκπομπών.

Την ίδια χρονιά, θα έχει ολοκληρωθεί και η οργάνωση μιας εθνικής εθελοντικής αγοράς μείωσης της εκπομπής των αερίων του θερμοκηπίου που θα είναι αξιόπιστη, διαφανής, τυποποιημένη, με ευρεία συμμετοχή και θα λειτουργεί σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

