Αξιωματούχοι των κυβερνήσεων των ΗΠΑ και της Ρωσίας συζήτησαν αρκετές συμφωνίες στον τομέα της ενέργειας στο περιθώριο των διαπραγματεύσεων που πραγματοποιήθηκαν αυτό το μήνα με στόχο την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία, σύμφωνα με πέντε πηγές του Reuters.

Οι συμφωνίες αυτές προτάθηκαν ως κίνητρα για να ενθαρρύνουν το Κρεμλίνο να συμφωνήσει στην ειρήνη στην Ουκρανία και την Ουάσιγκτον να χαλαρώσει τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Η Ρωσία έχει αποκοπεί από τις περισσότερες διεθνείς επενδύσεις στον ενεργειακό της τομέα και από τη σύναψη σημαντικών συμφωνιών λόγω των κυρώσεων που επιβλήθηκαν μετά την εισβολή στην Ουκρανία που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022.

Τι συζητήθηκε

Οι αξιωματούχοι συζήτησαν την πιθανότητα η Exxon Mobil να επανενταχθεί στο ρωσικό έργο πετρελαίου και φυσικού αερίου Sakhalin-1, ανέφεραν τρεις από τις πηγές.

Επίσης, έθεσαν το ενδεχόμενο η Ρωσία να αγοράσει αμερικανικό εξοπλισμό για τα έργα υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), όπως το Arctic LNG 2, το οποίο υπόκειται σε δυτικές κυρώσεις, ανέφεραν τέσσερις πηγές.

Μια άλλη ιδέα ήταν η αγορά από τις ΗΠΑ πυρηνικών παγοθραυστικών πλοίων από τη Ρωσία, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters στις 15 Αυγούστου.

Οι συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Αμερικανού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ στη Μόσχα νωρίτερα αυτό το μήνα, όταν συναντήθηκε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και τον απεσταλμένο του για τις επενδύσεις Kίριλ Ντμίτριεφ, σύμφωνα με τρεις από τις πηγές. Συζητήθηκαν επίσης στο Λευκό Οίκο με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δύο από τις πηγές.

Αυτές οι συμφωνίες συζητήθηκαν επίσης εν συντομία στη σύνοδο κορυφής της Αλάσκας στις 15 Αυγούστου, σύμφωνα με μια πηγή.

«Ο Λευκός Οίκος ήθελε πραγματικά να βγάλει ένα πρωτοσέλιδο μετά τη σύνοδο κορυφής της Αλάσκας, ανακοινώνοντας μια μεγάλη επενδυτική συμφωνία», είπε μια από τις πηγές. «Έτσι ο Τραμπ αισθάνεται ότι έχει επιτύχει κάτι», συμπλήρωσε.

Ο Τραμπ και η ομάδα εθνικής ασφαλείας συνεχίζουν να συνεργάζονται με Ρώσους και Ουκρανούς αξιωματούχους με στόχο μια διμερή συνάντηση για να σταματήσουν οι δολοφονίες και να τερματιστεί ο πόλεμος, δήλωσε ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με τις συμφωνίες. Δεν είναι προς το εθνικό συμφέρον να συνεχιστούν οι δημόσιες διαπραγματεύσεις για αυτά τα θέματα, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Ένας εκπρόσωπος του Ντμίτριεφ αρνήθηκε να σχολιάσει.

Η Exxon Mobil αρνήθηκε να σχολιάσει. Η Rosneft και η Novatek δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχόλια.

Κυρώσεις

Ο Τραμπ απείλησε να επιβάλει περισσότερες κυρώσεις στη Ρωσία, εκτός αν οι ειρηνευτικές συνομιλίες σημειώσουν πρόοδο, και να επιβάλει αυστηρούς δασμούς στην Ινδία, έναν σημαντικό αγοραστή ρωσικού πετρελαίου. Αυτά τα μέτρα θα δυσχέραιναν τη Ρωσία να διατηρήσει το ίδιο επίπεδο εξαγωγών πετρελαίου.

Ο διαπραγματευτικός τρόπος πολιτικής του Τραμπ έχει ήδη φανεί στις συνομιλίες για την Ουκρανία, όταν νωρίτερα φέτος οι ίδιοι αξιωματούχοι διερεύνησαν τρόπους για να αναζωογονήσει η Αμερική τις ροές ρωσικού φυσικού αερίου προς την Ευρώπη. Αυτά τα σχέδια έχουν καθυστερήσει από τις Βρυξέλλες, οι οποίες υπέβαλαν προτάσεις για την πλήρη κατάργηση των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου έως το 2027.

Οι τελευταίες συζητήσεις έχουν μετατοπιστεί σε διμερείς συμφωνίες μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας, απομακρύνοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία, ως μπλοκ, έχει παραμείνει σταθερή στην υποστήριξή της προς την Ουκρανία.

Την ίδια ημέρα με τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα, ο Πούτιν υπέγραψε ένα διάταγμα που θα μπορούσε να επιτρέψει σε ξένους επενδυτές, συμπεριλαμβανομένης της Exxon Mobil, να ανακτήσουν μερίδια στο έργο Sakhalin-1. Αυτό εξαρτάται από το αν οι ξένοι μέτοχοι θα λάβουν μέτρα για να υποστηρίξουν την άρση των δυτικών κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Η Exxon αποχώρησε από τις δραστηριότητές της στη Ρωσία το 2022 μετά την εισβολή στην Ουκρανία, αναλαμβάνοντας ζημία ύψους 4,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το 30% των μετοχών της στο έργο Sakhalin-1 στην Άπω Ανατολή της Ρωσίας κατασχέθηκε από το Κρεμλίνο εκείνη τη χρονιά.

Οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει αρκετές κυρώσεις στο ρωσικό έργο Arctic LNG 2 από το 2022. Το έργο ανήκει κατά πλειοψηφία στην Novatek, η οποία άρχισε να συνεργάζεται με την Ουάσινγκτον πέρυσι, προσπαθώντας να αποκαταστήσει τις σχέσεις και να άρει τις κυρώσεις.

Το εργοστάσιο Arctic LNG 2 επανεκκίνησε την επεξεργασία φυσικού αερίου τον Απρίλιο, αν και σε χαμηλό ρυθμό, σύμφωνα με το Reuters. Φέτος, δεξαμενόπλοια που υπόκεινται σε κυρώσεις έχουν παραλάβει 5 φορτία φυσικού αερίου. Μια μονάδα παραγωγής είχε προηγουμένως κλείσει λόγω των δυσκολιών στην εξαγωγή λόγω των κυρώσεων.

Το έργο αυτό προοριζόταν να έχει τρεις μονάδες επεξεργασίας υγροποιημένου φυσικού αερίου. Η τρίτη βρίσκεται σε στάδιο σχεδιασμού, με την τεχνολογία να αναμένεται να προμηθευτεί από την Κίνα.

Η Ουάσιγκτον επιδιώκει να ωθήσει τη Ρωσία να αγοράσει αμερικανική τεχνολογία αντί για κινεζική, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής για την αποξένωση της Κίνας και την αποδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ Πεκίνου και Μόσχας, σύμφωνα με μία από τις πηγές.

Η Κίνα και η Ρωσία κήρυξαν μια στρατηγική συνεργασία «χωρίς όρια» λίγες ημέρες πριν ο Πούτιν στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία. Ο Σι έχει συναντήσει τον Πούτιν πάνω από 40 φορές την τελευταία δεκαετία και ο Πούτιν τους τελευταίους μήνες χαρακτήρισε την Κίνα ως σύμμαχο.

Πηγή: skai.gr

