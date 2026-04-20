Σε δυο συλλήψεις για την εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής σε εβραϊκή συναγωγή στο βορειοδυτικό Λονδίνο προχώρησε σήμερα η Μητροπολιτική Αστυνομία. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε η Μητροπολιτική Αστυνομία, για την υπόθεση συνελήφθη ένας 17χρονος και ένας 19χρονος.

Η επίθεση σημειώθηκε όταν άγνωστος εκτόξευσε ένα μπουκάλι που περιείχε εύφλεκτη ουσία, μέσα από το παράθυρο της συναγωγής Kenton United Synagogue στην οδό Shaftesbury Avenue, στο Harrow, σύμφωνα με την αστυνομία. Ο εμπρησμός προκάλεσε μικρές ζημιές στο κτίριο ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Πληθώρα περιστατικών στοχοποίησης χώρων της εβραϊκής κοινότητας

Ο αναπληρωτής επίτροπος της Mητροπολιτικής Αστυνομίας Matt Jukes, δήλωσε σήμερα στο BBC ότι μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 15 συλλήψεις συναρτήσει των συνολικά έξι περιστατικών στοχοποίησης χώρων σχετιζόμενων με την εβραϊκή κοινότητα, που σημειώθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες στο Λονδίνο. Σε αυτά περιλαμβάνονται εμπρηστικές επιθέσεις σε τέσσερα εβραϊκά ασθενοφόρα στο Golders Green και σε μια συναγωγή στο Finchley, στο βόρειο Λονδίνο.

Μιλώντας στο BBC Radio, ο Jukes επιβεβαίωσε ότι η αστυνομία ερευνά το ενδεχόμενο εμπλοκής ομάδων που συνδέονται με το Ιράν. Πρόσθεσε ότι οι εν λόγω επιθέσεις χαρακτηρίζονται από ένα συγκεκριμένο μοτίβο δράσης, δηλαδή ανθρώπους που πραγματοποιούν επιθέσεις με στόχο το γρήγορο κέρδος.

Την ευθύνη των περισσότερων εκ των επιθέσεων φαίνεται πώς έχει αναλάβει μέσω διαδικτύου, η ομάδα Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia – ή «Ισλαμικό Κίνημα των Συντρόφων της Δεξιάς» – η οποία πρόσφατα ανέλαβε την ευθύνη για σειρά επιθέσεων που έχουν σημειωθεί σε όλη την Ευρώπη. Η Μητροπολιτική Αστυνομία νωρίτερα είχε δηλώσει ότι διερευνά την αυθεντικότητα αυτών των ισχυρισμών και το κατά πόσο η ομάδα συνδέεται πράγματι με τα περιστατικά.

Ο Αρχιραβίνος Sir Ephraim Mirvis χαρακτήρισε την εμπρηστική επίθεση της Κυριακής «δειλή» ενώ τόνισε ότι συνεχώς κερδίζει έδαφος μια εκστρατεία βίας και εκφοβισμού κατά της εβραϊκής κοινότητας του Ηνωμένου Βασιλείου». Στη δήλωσή του, που κοινοποιήθηκε στο X, ανέφερε: «Αυτή η συνεχής επίθεση στην ικανότητα της κοινότητάς μας να λατρεύει και να ζει με ασφάλεια αποτελεί επίθεση στις αξίες που μας ενώνουν όλους».



