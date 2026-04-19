Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε την Κυριακή ότι εξετάζει το ενδεχόμενο μια σειρά εμπρηστικών επιθέσεων σε εβραϊκούς χώρους στο Λονδίνο να συνδέεται με «εντολοδόχους» του Ιράν.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ανέφερε ότι αντιτρομοκρατικοί αξιωματικοί ερευνούν επιθέσεις σε συναγωγές και άλλους χώρους που συνδέονται με την εβραϊκή κοινότητα, καθώς και μια επίθεση σε εταιρεία μέσων ενημέρωσης στην περσική γλώσσα.

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί από τις πυρκαγιές, με την πιο πρόσφατη να προκαλεί μικρές ζημιές σε συναγωγή στο βόρειο Λονδίνο το βράδυ του Σαββάτου.

Η αναπληρώτρια βοηθός επίτροπος Βίκι Έβανς δήλωσε ότι τις επιθέσεις ανέλαβε διαδικτυακά μια ομάδα που αυτοαποκαλείται "Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia".

«Είμαστε ενήμεροι για δημοσιεύματα που υποδηλώνουν ότι η ομάδα αυτή μπορεί να έχει δεσμούς με το Ιράν. Όπως είναι αναμενόμενο, θα συνεχίσουμε να εξετάζουμε αυτό το ενδεχόμενο καθώς προχωρά η έρευνα», είπε.

«Έχω αναφερθεί στο παρελθόν στη χρήση εγκληματικών εντολοδόχων από το ιρανικό καθεστώς και εξετάζουμε αν αυτή η τακτική χρησιμοποιείται και εδώ στο Λονδίνο», πρόσθεσε.

Η ισραηλινή κυβέρνηση έχει χαρακτηρίσει την εν λόγω οργάνωση, της οποίας το όνομα σημαίνει «Ισλαμικό Κίνημα των Συντρόφων της Δεξιάς»— ως νεοσύστατη ομάδα με πιθανούς δεσμούς με «ιρανικό εντολοδόχο», η οποία έχει επίσης αναλάβει την ευθύνη για επιθέσεις σε συναγωγές στο Βέλγιο και την Ολλανδία.

Η αστυνομία έχει ενισχύσει την παρουσία ένστολων και μυστικών αστυνομικών στο βορειοδυτικό Λονδίνο, μετά από επιθέσεις τον τελευταίο μήνα σε συναγωγές, εβραϊκά ασθενοφόρα φιλανθρωπικής οργάνωσης και μια περσόφωνη εταιρεία μέσων ενημέρωσης επικριτική προς την ιρανική κυβέρνηση.

Η πυρκαγιά που προκάλεσε ζημιές στη συναγωγή Kenton United το βράδυ του Σαββάτου έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά επιθέσεων που στοχεύουν εβραϊκούς χώρους και ένα ιρανικό αντιπολιτευόμενο μέσο, οι οποίες διερευνώνται από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Στο σοβαρότερο περιστατικό, τέσσερα ασθενοφόρα εβραϊκής φιλανθρωπικής οργάνωσης πυρπολήθηκαν στις 23 Μαρτίου στη συνοικία Golders Green.

Κανείς δεν τραυματίστηκε σε κανένα από τα περιστατικά, τα οποία σημειώθηκαν όλα σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων μεταξύ τους. Αρκετά άτομα, από εφήβους έως ανθρώπους γύρω στα 40, έχουν συλληφθεί και τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.

Ο αρχιραβίνος Εφραίμ Μίρβις δήλωσε στην πλατφόρμα X ότι «μια διαρκής εκστρατεία βίας και εκφοβισμού κατά της εβραϊκής κοινότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο εντείνεται».

«Δόξα τω Θεώ, δεν έχουν χαθεί ζωές, αλλά δεν μπορούμε και δεν πρέπει να περιμένουμε να συμβεί κάτι τέτοιο για να αντιληφθούμε πόσο επικίνδυνη είναι αυτή η στιγμή για ολόκληρη την κοινωνία μας», πρόσθεσε.

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι είναι «αποτροπιασμένος» από τις επιθέσεις και δεσμεύτηκε ότι «οι υπεύθυνοι θα εντοπιστούν και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη».

Η ομάδα Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia δημοσίευσε επίσης βίντεο ισχυριζόμενη ότι η ισραηλινή πρεσβεία στο Λονδίνο θα δεχθεί επίθεση με drones που μεταφέρουν επικίνδυνες ουσίες. Η αστυνομία ανέφερε ότι η πρεσβεία δεν δέχθηκε επίθεση, ωστόσο έκλεισε προσωρινά το κοντινό πάρκο Kensington Gardens την Παρασκευή, καθώς εξετάζονταν αντικείμενα που είχαν εγκαταλειφθεί, μεταξύ των οποίων δύο βάζα με σκόνη. Οι αρχές διαβεβαίωσαν ότι δεν βρέθηκε κάτι επικίνδυνο.

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει κατηγορήσει το Ιράν ότι χρησιμοποιεί εγκληματικά δίκτυα ως εντολοδόχους για επιθέσεις σε ευρωπαϊκό έδαφος, στοχεύοντας μέσα αντιπολίτευσης και την εβραϊκή κοινότητα. Η υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας MI5 έχει δηλώσει ότι απέτρεψε περισσότερα από 20 «δυνητικά θανατηφόρα» σχέδια με ιρανική υποστήριξη μέσα σε ένα έτος έως τον Οκτώβριο.

Ορισμένοι ειδικοί σε θέματα ασφάλειας εκτιμούν ότι η Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia πιθανότατα αποτελεί μια «σημαία ευκαιρίας» και όχι μια συνεκτική οργάνωση, και ότι οι ισχυρισμοί της πρέπει να αντιμετωπίζονται με επιφύλαξη.

Ο αναπληρωτής επίτροπος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, Ματ Τζουκς, προειδοποίησε ότι οποιοιδήποτε «πληρωμένοι τραμπούκοι» εμπλέκονται σε τέτοιες επιθέσεις θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη.

«Ας είμαστε ξεκάθαροι - είναι ένα χαμένο παιχνίδι», δήλωσε. «Αυτό το έχουν ήδη διαπιστώσει όσοι εκτίουν μακροχρόνιες ποινές φυλάκισης, και την ίδια τύχη θα έχουν και οι υπεύθυνοι για αυτά τα πρόσφατα εγκλήματα.»

Πηγή: skai.gr

