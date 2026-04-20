Στην καταδίκη της κίνηση Ισραηλινού στρατιώτη να προκαλέσει φθορά σε άγαλμα του Εσταυρωμένου στον νότιο Λίβανο προέβη ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, εκράζοντας την λύση του για το περιστατικό που προκάλεσε διεθνή κατακραυγή.

«Ως εβραϊκό κράτος, το Ισραήλ τιμά και υπερασπίζεται τις εβραϊκές αξίες της ανεκτικότητας και του αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ των Εβραίων και των πιστών όλων των θρησκειών. Όλες οι θρησκείες ανθίζουν στη χώρα μας και θεωρούμε τα μέλη όλων των θρησκευμάτων ίσα στη διαμόρφωση της κοινωνίας και της περιοχής μας», αναφέρει ο Νετανιάχου σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ και προσθέτει:

«Χθες, όπως και η συντριπτική πλειονότητα των Ισραηλινών, έμεινα έκπληκτος και με κατέκλισε θλίψη όταν έμαθα ότι στρατιώτης των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων προκάλεσε ζημιά σε καθολική θρησκευτική εικόνα στον νότιο Λίβανο. Καταδικάζω την πράξη με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο. Οι στρατιωτικές αρχές διενεργούν ποινική έρευνα για την υπόθεση και θα λάβουν τα πειθαρχικά μέτρα που αρμόζουν, με τη δέουσα αυστηρότητα, σε βάρος του υπαίτιου».

Συνεχίζοντας ο Νετανιάχου πρόσθεσε ότι «την ώρα που οι χριστιανοί σφαγιάζονται στη Συρία και στον Λίβανο από μουσουλμάνους, ο χριστιανικός πληθυσμός στο Ισραήλ ευημερεί, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει αλλού στη Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ είναι η μόνη χώρα στην περιοχή όπου ο χριστιανικός πληθυσμός και το βιοτικό επίπεδο αυξάνονται. Το Ισραήλ είναι το μόνο μέρος στη Μέση Ανατολή που τηρεί την ελευθερία της λατρείας για όλους. Εκφράζουμε τη λύπη μας για το περιστατικό και για οποιαδήποτε οδύνη αυτό προκάλεσε στους πιστούς στον Λίβανο και σε όλο τον κόσμο».

As the Jewish state, Israel cherishes and upholds the Jewish values of tolerance and mutual respect between Jews and worshippers of all faiths. All religions flourish in our land and we view members of all faiths as equals in building our society and region.



— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) April 20, 2026

Πηγή: skai.gr

