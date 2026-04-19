Συναγωγή στο βόρειο Λονδίνο υπήρξε θύμα εμπρησμού, σύμφωνα με ανακοίνωση ενός φιλανθρωπικού οργανισμού που παρέχει υπηρεσίες ασφάλειας στην εβραϊκή κοινότητα της Βρετανίας.

«Έχουμε ενημερωθεί για μια ακόμη απόπειρα εμπρησμού, η οποία αυτή τη φορά είχε ως στόχο μια συναγωγή στο βόρειο Λονδίνο, μετά από παρόμοια πρόσφατα περιστατικά που έπληξαν την εβραϊκή κοινότητα στο Φίντσλεϊ, στο Γκόλντερς Γκριν και στο Χέντον», ανέφερε σε δήλωσή του ο οργανισμός Community Security Trust.

Την ευθύνη για τον εμπρησμό ανέλαβε η ομάδα «Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyya» (Κίνημα των Συντρόφων της Δεξιάς Χειρός του Ισλάμ), δημοσιεύοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο που φέρεται να δείχνει την επίθεση. Η ομάδα δήλωσε επίσης ότι ήταν υπεύθυνη για μια σειρά επιθέσεων σε όλη την Ευρώπη εναντίον αμερικανικών, ισραηλινών και εβραϊκών στόχων.

«Χθες το βράδυ, μια ακόμη συναγωγή, αυτή τη φορά στο Κέντον, έγινε στόχος μιας δειλής εμπρηστικής επίθεσης», δήλωσε ο αρχιραββίνος της Βρετανίας Εφραίμ Μίρβις στο X.

«Μια συνεχής εκστρατεία βίας και εκφοβισμού εναντίον της εβραϊκής κοινότητας του Ηνωμένου Βασιλείου κερδίζει έδαφος», τόνισε.

Σημειώνεται πως λίγες ημέρες νωρίτερα η αστυνομία συνέλαβε δύο υπόπτους για απόπειρα εμπρησμού σε άλλη συναγωγή της πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με το Reuters, περιοχή γύρω από την ισραηλινή πρεσβεία στο Λονδίνο αποκλείστηκε μετά από αναφορά στο διαδίκτυο ότι είχε στοχοποιηθεί από drone που μετέφεραν «επικίνδυνες ουσίες». Η αστυνομία δήλωσε αργότερα ότι τα αντικείμενα που βρήκαν δεν περιείχαν επιβλαβείς ή επικίνδυνες ουσίες.

«Αναγνωρίζουμε το αίσθημα ανησυχίας που επικρατεί μεταξύ των κατοίκων της περιοχής και δεν υποτιμούμε τον αντίκτυπο τέτοιων περιστατικών αυτής της φύσης – ιδίως στις εβραϊκές κοινότητές μας», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο επιθεωρητής Λουκ Γουίλιαμς, ο οποίος ηγείται της αστυνομικής δύναμης στην περιοχή.

«Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με τους συναδέλφους μας από την Αντιτρομοκρατική, οι οποίοι ηγούνται των ερευνών για όλα αυτά τα περιστατικά», συμπλήρωσε.



Πηγή: skai.gr

