Της Διονυσίας Ζαπατίνα

Και φαίνεται πως κάποιες αγάπες, όπως και κάποιες συνήθειες δεν αλλάζουν ποτέ. Αφού ειδικά η Άννα Βίσση, από τότε, ως και τώρα επισκέπτεται πολύ συχνά το Λονδίνο, είτε μόνη, είτε παρέα με την κολλητή της Χριστίνα Πολίτη που επίσης λατρεύει την πόλη στην οποία κατοικεί μόνιμα και εργάζεται ο μεγάλος της γιος.

Πάντα το Λονδίνο είναι μια καλή ιδέα, κι έτσι οι δύο κολλητές πέταξαν μαζί πριν από λίγες μέρες για τη Βρετανική πρωτεύουσα και απολαμβάνουν τις βόλτες και τα ψώνια τους εκεί.

Φυσικά δεν ήταν δυνατόν να μην περάσουν και από το μαγαζί του έτερου κολλητού Ciro Orsini, Ciro’s Pomodoro, στο οποίο η παρέα έχει περάσει αξέχαστες βραδιές στο παρελθόν και που για κάποια χρόνια υπήρξε και επαγγελματική συνεργασία ανάμεσά τους με το άνοιγμα ανάλογου μαγαζιού στο κέντρο του Κολωνακίου.

Χθες το βράδυ, η Χριστίνα Πολίτη δημοσίευσε και τρεις φωτογραφίες που έδειξαν πως η παρέα έχει μεγαλώσει. Στην πρώτη φαινόντουσαν ο Νίκος Καρβέλας να κοιτάει κάτι που του έδειχνε στο κινητό η Άννα Βίσση.

Στη δεύτερη blast from the past, φωτογραφία από την εποχή που η Άννα είχε σχέση με τον Κώστα Φραγκολιά και βρισκόντουσαν όλοι μαζί εκεί.

Και η τρίτη το σήμερα με τον Νίκο Καρβέλα ανάμεσα στο παρελθόν του και το παρόν του, δηλαδή ανάμεσα στην Άννα Βίσση και στην νυν σύντροφό του και μητέρα του μικρότερου γιου του, Φαίδωνα, Έλενα Φερεντίνου, όλοι μαζί σε εστιατόριο ξενοδοχείου.

Κι αν αναρωτιέστε γιατί δεν πέταξαν όλοι μαζί να σας ενημερώσουμε πως ο Νίκος Καρβέλας, τουλάχιστον απ’ όσο γνωρίζουμε, δεν μπαίνει σε αεροπλάνα και ταξιδεύει με αυτοκίνητο. Γι’ αυτό και δεν έχει πάει ποτέ να δεν την κόρη του και τα εγγόνια του στην Αμερική όπου ζουν μόνιμα.



Πηγή: skai.gr

