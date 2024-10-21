Λόιντ Όστιν: Στο Κίεβο για επιβεβαίωση της στήριξης στην Ουκρανία

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν ανακοίνωσε σήμερα το πρωί την άφιξή του στο Κίεβο, όπου πρόκειται να δείξει την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών και να έχει συναντήσεις με ανώτερους Ουκρανούς αξιωματούχους.

«Επιστρέφω στην Ουκρανία για τέταρτη φορά ως υπουργός Άμυνας, για να δείξω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, μαζί με τη διεθνή κοινότητα, συνεχίζουν να υποστηρίζουν την Ουκρανία», έγραψε ο επικεφαλής του Πενταγώνου στο Χ.

I’m back in Ukraine for the fourth time as Secretary of Defense, demonstrating that the United States, alongside the international community, continues to stand by Ukraine. pic.twitter.com/0gCwAqqEpK — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) October 21, 2024

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας έχει επίσης προγραμματιστεί να συναντηθεί με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και με τον Ουκρανό ομόλογό του Ρουστέμ Ουμέροφ, σύμφωνα με το CNN.

Οι δύο υπουργοί Άμυνας θα εξετάσουν το αίτημα της Ουκρανίας για ένταξη στο ΝΑΤΟ, το πρώτο σημείο του «σχεδίου νίκης» που επιθυμεί ο πρόεδρος Ζελένσκι.

Η επίσκεψη του Όστιν πραγματοποιείται μόλις δύο εβδομάδες πριν από τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές--καθοριστικές για το Κίεβο- με τον υποψήφιο και πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να αμφισβητεί την κρίσιμη υποστήριξη των ΗΠΑ προς την Ουκρανία.

Ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό συναντήθηκε την Κυριακή στο Κίεβο με τις ουκρανικές αρχές, στο πλαίσιο συζητήσεων για το «σχέδιο νίκης» του Ζελένσκι.

Πηγή: skai.gr

