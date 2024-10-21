Ένταση επικράτησε στο αυστραλιανό κοινοβούλιο στην Καμπέρα τη στιγμή που πραγματοποιούσε επίσημη επίσκεψη ο βασιλιάς Κάρολος.

Συγκεκριμένα, ενώ ο Βρετανός μονάρχης είχε ανέβει στο βήμα και εκφωνούσε τον λόγο του, η γερουσιαστής Λίντια Θορπ τον διέκοψε με υβριστικούς χαρακτηρισμούς, προκαλώντας αμηχανία στην αίθουσα.

Η γερουσιαστής Θορπ φώναξε «f**k την αποικία» και «Δεν είσαι δικός μου βασιλιάς. Διαπράξατε γενοκτονία εναντίον του λαού μας» ενώ ήταν τυλιγμένη σε ένα γούνινο παλτό ιθαγενών Αβοριγίνων, όπως φαίνεται και στο παρακάτω βίντεο.

BREAKING - Lidia Thorpe has staged a protest in the middle of a reception for King Charles. pic.twitter.com/TJngajXqlq — Ben Fordham Live (@BenFordhamLive) October 21, 2024

Ενώ οι άνδρες της ασφάλειας προσπαθούσαν να εμποδίσουν τη Θορπ να πλησιάσει τον μονάρχη, ο Κάρολος είχε γυρίσει προς τον Αυστραλό πρωθυπουργό, Άντονι Αλμπανίζι και συζητούσαν ήσυχα στην εξέδρα.

BREAKING:

The end of King Charles speech has been interrupted by a protest from an indigenous campaigner.

Senator Lidia Thorpe shouted at the stage “you are not our King”, “this is not your land”.

She demanded the King apologise for British atrocities in Australia pic.twitter.com/ZytV8X9OC9 — Chris Ship (@chrisshipitv) October 21, 2024

Πηγή: skai.gr

