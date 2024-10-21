Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Δεν είσαι δικός μου βασιλιάς»: Χαμός στην Αυστραλία από την επίθεση γερουσιαστή στον Κάρολο - Δείτε βίντεο

«Γ@@ την αποικία, διαπράξατε γενοκτονία κατά του λαού μας» φώναζε η Λίντια Θορπ, ενώ την απομάκρυναν οι Αρχές από την αίθουσα του Κοινοβουλίου

βασιλιάς Κάρολος Αυστραλία

Ένταση επικράτησε στο αυστραλιανό κοινοβούλιο στην Καμπέρα τη στιγμή που πραγματοποιούσε επίσημη επίσκεψη ο βασιλιάς Κάρολος.

Συγκεκριμένα, ενώ ο Βρετανός μονάρχης είχε ανέβει στο βήμα και εκφωνούσε τον λόγο του, η γερουσιαστής Λίντια Θορπ τον διέκοψε με υβριστικούς χαρακτηρισμούς, προκαλώντας αμηχανία στην αίθουσα.

Η γερουσιαστής Θορπ φώναξε «f**k την αποικία» και «Δεν είσαι δικός μου βασιλιάς. Διαπράξατε γενοκτονία εναντίον του λαού μας» ενώ ήταν τυλιγμένη σε ένα γούνινο παλτό ιθαγενών Αβοριγίνων, όπως φαίνεται και στο παρακάτω βίντεο.

Ενώ οι άνδρες της ασφάλειας προσπαθούσαν να εμποδίσουν τη Θορπ να πλησιάσει τον μονάρχη, ο Κάρολος είχε γυρίσει προς τον Αυστραλό πρωθυπουργό, Άντονι Αλμπανίζι και συζητούσαν ήσυχα στην εξέδρα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Βασιλιάς Καρολος Αυστραλία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark