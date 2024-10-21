Όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, «θα συμμετάσχω στις εκλογές… ως υποψήφια», είπε στο BBC η Γιούλια Ναβάλναγια, η χήρα του Αλεξέι Ναβάλνι σε συνέντευξή της στο BBC.

«Ο πολιτικός μου αντίπαλος είναι ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Και θα κάνω τα πάντα για να πέσει το καθεστώς του το συντομότερο δυνατό» είπε. Αν και η ίδια γνωρίζει πως δεν μπορεί να επιστρέψει αυτή τη στιγμή στη Ρωσία αφού κινδυνεύει να συλληφθεί, η Γιούλια Ναβάλναγια ανυπομονεί για την ημέρα εκείνη που πιστεύει ότι θα έρθει αναπόφευκτα, όταν τελειώσει η εποχή του Πούτιν και ανοίξει ξανά η Ρωσία.

Υπενθυμίζεται ότι σύζυγός της, ο Αλεξέι Ναβάλνι, ο πιο ένθερμος επικριτής του Προέδρου Πούτιν, καταδικάστηκε σε 19 χρόνια κάθειρξη για εξτρεμισμό, κατηγορίες που θεωρήθηκαν πολιτικά υποκινούμενες και πέθανε τον περασμένο Φεβρουάριο στον Αρκτικό Κύκλο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν είπε ότι «δεν υπάρχει αμφιβολία» ότι φταίει ο Πούτιν για το θάνατό του, όμως η Ρωσία αρνείται ότι σκότωσε τον Ναβάλνι.

Καθώς κυκλοφορεί το Patriot, τα απομνημονεύματα που έγραφε ο σύζυγός της πριν από το θάνατό του, η Γιούλια Ναβάλναγια επανέλαβε τα σχέδιά της να συνεχίσει τον αγώνα του για τη δημοκρατία. Όπως και ο σύζυγός της, πιστεύει ότι θα υπάρξει η ευκαιρία να διεξαχθούν ελεύθερες και δίκαιες εκλογές. Όταν θα συμβεί αυτό, λέει ότι θα είναι εκεί.

Ο Ναβάλνι δηλητηριάστηκε με τον νευροτοξικό παράγοντα Novichok το 2020. Μεταφέρθηκε στη Γερμανία για θεραπεία και η γερμανίδα καγκελάριος, Άνγκελα Μέρκελ ζήτησε απαντήσεις από το καθεστώς του Πούτιν. Ο Ναβάλνι συνεργάστηκε με τους ερευνητές και εντόπισε τη δηλητηρίαση στην υπηρεσία ασφαλείας της Ρωσίας, την FSB.

Έτσι ξεκίνησε να γράφει τα απομνημονεύματά του καθώς ανάρρωνε.

Αυτός και η Γιούλια επέστρεψαν στη Ρωσία τον Ιανουάριο του 2021 όπου συνελήφθη μετά την προσγείωση.

«Ήξερα ότι θέλει να επιστρέψει στη Ρωσία. Ήξερα ότι θέλει να είναι με τους υποστηρικτές του, ήθελε να γίνει παράδειγμα για όλους αυτούς τους ανθρώπους με το θάρρος και τη γενναιότητά του για να δείξει στους ανθρώπους ότι δεν υπάρχει λόγος να φοβούνται αυτόν τον δικτάτορα. Ποτέ δεν άφησα τον αυτό μου να σκεφτεί ότι μπορεί να σκοτωθεί… ζήσαμε αυτή τη ζωή για δεκαετίες και το θέμα είναι να μοιράζεσαι αυτές τις δυσκολίες, να μοιράζεσαι αυτές τις απόψεις. Να τον υποστηρίζεις».

Μετά τη φυλάκισή του, ο Ναβάλνι συνέχισε το βιβλίο του σε σημειωματάρια, αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ημερολόγια, που δημοσιεύονται για πρώτη φορά. Κάποια από τα γραπτά του κατασχέθηκαν από τις σωφρονιστικές αρχές, είπε.

Η Γιούλια Ναβάλναγια λέει ότι δεν της επέτρεψαν να επισκεφθεί ή να μιλήσει στον σύζυγό της για δύο χρόνια πριν πεθάνει. Λέει ότι ο Αλεξέι βασανίστηκε, λιμοκτονούσε και κρατήθηκε σε «απαίσιες συνθήκες».

Οι Ρώσοι ισχυρίζονται ότι ο Ναβάλνι πέθανε από φυσικά αίτια όμως η Γιούλια πιστεύει ότι ο Πρόεδρος Πούτιν διέταξε τη δολοφονία του.

Πηγή: skai.gr

