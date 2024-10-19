Οι υπουργοί Άμυνας των χωρών της Ομάδας των Επτά πιο ανεπτυγμένων βιομηχανικών χωρών (G7) υποστηρίζουν τη "μη αναστρέψιμη πορεία της Ουκρανίας προς την πλήρη ευρωατλαντική ενσωμάτωση, περιλαμβανομένης της ένταξης στο ΝΑΤΟ", όπως ανέφεραν σε δήλωση που εξέδωσαν σήμερα.

The Joint Declaration of the Ministers’ Meeting on Defence, the first in #G7 history, is available on the #G7Italy website 👇https://t.co/SlSdI7D7Sx pic.twitter.com/lTYglRmPy2 October 19, 2024

"Υπογραμμίζουμε την πρόθεσή μας να συνεχίσουμε να παρέχουμε βοήθεια στην Ουκρανία, περιλαμβανομένης στρατιωτικής βοήθειας βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα" στη σύγκρουσή της με τη Ρωσία, ανέφεραν οι G7 έπειτα από τη συνάντησή τους στη Νάπολη της Ιταλίας.

Οι υπουργοί Άμυνας της G7 ζήτησαν επίσης "σημαντική και σταθερή αύξηση" της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, που αντιμετωπίζει σοβαρή επισιτιστική κρίση λόγω του πολέμου Χαμάς-Ισραήλ.

"Οι χώρες της G7 υποστηρίζουν την ανάγκη μιας άμεσης κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, την απελευθέρωση όλων των ομήρων, σημαντική και σταθερή αύξηση των ροών ανθρωπιστικής βοήθειας σε ολόκληρη της Λωρίδα της Γάζας και σταθερή πορεία προς μια λύση δύο κρατών", αναφέρουν στην κοινή δήλωσή τους.

Οι υπουργοί Άμυνας της G7 εκφράζουν επίσης ανησυχία για "τις απειλές" με στόχο την αποστολή του ΟΗΕ για τη διατήρηση της ειρήνης στον Λίβανο (UNIFIL) που κατηγορεί το Ισραήλ ότι στοχοποιεί εκ προθέσεως τις θέσεις της μετά την κλιμάκωση της βίας με το λιβανέζικο ισλαμιστικό κίνημα Χεζμπολάχ.

Οι χώρες της G7 είναι "ανήσυχες λόγω των πρόσφατων εξελίξεων στον Λίβανο και του κινδύνου επιπρόσθετης κλιμάκωσης. Εκφράζουμε την ανησυχία μας για όλες τις απειλές κατά της ασφάλειας της UNIFIL. Η προστασία των ειρηνευτών είναι υποχρέωση όλων των πλευρών στη σύγκρουση", αναφέρει.

Η Ιταλία ασκεί την προεδρία για το 2024 της G7 που περιλαμβάνει επίσης τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, τη Βρετανία, τη Γαλλία τη Γερμανία και την Ιαπωνία. Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης , του ΝΑΤΟ και ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας συμμετείχαν επίσης στις συνομιλίες στη Νάπολη.

Πηγή: Skai.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ,Reuters

