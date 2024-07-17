«Λόγος του βασιλιά»: Οι προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης Στάρμερ δια στόματος Καρόλου

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Τουλάχιστον 35 νομοσχέδια θα περιλαμβάνουν οι προγραμματικές δηλώσεις της πρώτης εδώ και 14 χρόνια κυβέρνησης των Εργατικών υπό τον σερ Κιρ Στάρμερ στη Βρετανία, τις οποίες θα παρουσιάσει ο βασιλιάς Κάρολος.

Ο γνωστός ως «Λόγος του βασιλιά», δηλαδή η ανάγνωση από τον μονάρχη στη Βουλή των Λόρδων των σχεδίων της νέας κυβέρνησης, παρουσία των βουλευτών, αποτελεί την επίσημη τελετή εγκαινίων της νέας Βουλής.

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί λίγο πριν από το μεσημέρι τοπική ώρα με τη μεγαλοπρέπεια και το τελετουργικό που έχει θεσπιστεί εδώ και αιώνες.

Βασικό σκέλος του τελετουργικού είναι το κλείσιμο της πόρτας της Βουλής των Κοινοτήτων στο πρόσωπο της λεγόμενης Μαύρης Ράβδου, της απεσταλμένης του βασιλιά και των λόρδων που κομίζει την πρόσκληση προς τους βουλευτές να μεταβούν στη Βουλή των Λόρδων. Η κίνηση συμβολίζει την ανεξαρτησία των βουλευτών από το στέμμα.

Πολύ πριν αρχίσει η τελετή, πραγματοποιείται μια συμβολική έρευνα σε χώρους του κοινοβουλίου, σε ανάμνηση της «συνωμοσίας της πυρίτιδας» του 1605, όταν ομάδα Καθολικών είχε επιχειρήσει να ανατινάξει το κτίριο για να δολοφονήσει τον βασιλιά Ιάκωβο Α'. Ο πιο γνωστός συνωμότης ήταν ο στρατιώτης Γκάι Φωκς.

Κατά τη διάρκεια δε της παρουσίας του μονάρχη στο κοινοβούλιο, παραδοσιακά ένας βουλευτής κρατείται «όμηρος» στο Παλάτι ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής επιστροφή του βασιλιά.

Ο Λόγος του βασιλιά, που έχει συνταχθεί από την κυβέρνηση, θα δίνει μεταξύ άλλων έμφαση σε νομοσχέδια περί στέγασης και οικοδομικών αδειών, περί σταδιακής εθνικοποίησης των σιδηροδρόμων, περί μεγαλύτερης αποκέντρωσης εξουσιών σε μεγάλες πόλεις και περί ίδρυσης ενός Ταμείου Εθνικού Πλούτου.

Αναμένονται επίσης νομοσχέδια για την υλοποίηση των «έξι πρώτων βημάτων» της κυβέρνησης Στάρμερ, που αφορούν την οικονομική σταθερότητα, τη μείωση της αναμονής στο NHS, τη δημιουργία νέας υπηρεσίας ασφάλειας συνόρων και αντιμετώπισης της παράνομης μετανάστευσης, την ίδρυση ενός νέου κρατικού φορέα για καθαρή ενέργεια, την πάταξη της εγκληματικότητας και την πρόσληψη χιλιάδων δασκάλων.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός είπε πως «τώρα είναι η ώρα να βγάλουμε τα φρένα από τη Βρετανία», ανταμείβοντας τους σκληρά εργαζόμενους. Δήλωσε δε «αποφασισμένος» να δημιουργήσει πλούτο για όλη τη χώρα, ως τον μόνο τρόπο προόδου.

Συμπλήρωσε πως οι σημερινές προγραμματικές δηλώσεις «θα ανακτήσουν τον έλεγχο και θα θέσουν τα θεμέλια της πραγματικής αλλαγής που απαιτεί αυτή η χώρα» για τη στήριξη των φιλοδοξιών, ελπίδων και όνειρο των πολιτών της.

