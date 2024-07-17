Μυστήριο εξακολουθεί να αποτελεί ο δυνατός κρότος που ακούστηκε χθες σε τρεις πολιτείες της Νέας Υόρκης, γεγονός που πυροδότησε σενάρια συνωμοσίας.

Κάτοικοι τριών πολιτειών ανέφεραν ότι ένιωσαν ένα τρέμουλο και μια δυνατή έκρηξη το πρωί της Τρίτης.

Η NASA υπολογίζει ότι ένας μετεωρίτης πέρασε από την περιοχή μεταξύ 10 π.μ. την ίδια ώρα που οι Νεοϋορκέζοι ανέφεραν ότι είδαν μια λάμψη φωτιάς να διασχίζει τον ουρανό και ένιωσαν το έδαφος να τρέμει ελαφρά κάτω από τα πόδια τους.

Η NASA είπε επίσης ότι γινόταν στρατιωτική άσκηση στην οποία μπορεί να οφείλεται στο ταρακούνημα ή ο κρότος που άκουσαν οι κάτοικοι.

Συγκεκριμένα, το nbcnewyork, αναφέρει πως 20 άτομα σε όλη τη Νέα Υόρκη, το Νιου Τζέρσει και το Κονέκτικατ ανέφεραν ότι είδαν τη φωτεινή σφαίρα να διασχίζει με μεγάλη ταχύτητα τον ουρανό – με έναν αυτόπτη μάρτυρα να λέει ότι είχε πράσινο, κίτρινο και άσπρο φως.

Το θέαμα διήρκησε 30 δευτερόλεπτα πριν ο μετεωρίτης διασπαστεί σε τρία κομμάτια, έγραψε ο αυτόπτης μάρτυρας στην Αμερικανική Μετεωρολογική Εταιρεία.

Ο ιστότοπος της American Meteor Society δείχνει όντως περίπου 20 αναφορές βολίδας στο Νιου Τζέρσεϊ, τη Νέα Υόρκη και το Κονέκτικατ, με πρόσθετες αναφορές στο Ντέλαγουερ, την Πενσυλβάνια και το Μέριλαντ, κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού πλαισίου.

Η NASA τονίζει ότι οι πληροφορίες της είναι προκαταρκτικές και δεν έχουν οριστικοποιηθεί, καθώς συνεχίζει να συλλέγει πληροφορίες και να επιβεβαιώνει αναφορές.

Πηγή: skai.gr

