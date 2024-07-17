Ένα αποκλειστικό βίντεο ντοκουμέντο που δείχνει το χάος που επικρατούσε στη φάρμα Μπάτλερ στην Πενσυλβάνια το Σάββατο, δευτερόλεπτα μετά την απόπειρα δολοφονίας κατά του Ντόναλντ Τραμπ, δημοσιεύει σήμερα το Fox News.

Exclusive Trump rally video shows chaos after gunman opened fire https://t.co/nuerJtFK8e July 17, 2024

Το βίντεο είναι τραβηγμένο από κινητό αυτόπτη μάρτυρα - του βετεράνου Todd the Driller - και δείχνει πολίτες να βοηθούν τις αρχές να σπάσουν το συρματόπλεγμα για να φτάσουν την στέγη που βρισκόταν ο Τόμας Μάθιου Κρουκς.





Watch the latest video at foxnews.com

Πηγή: skai.gr

