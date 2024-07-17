Λογαριασμός
Βίντεο ντοκουμέντο από την απόπειρα δολοφονίας Τραμπ: Χάος αμέσως μετά τους πυροβολισμούς

Πολίτες βοηθούν τις αρχές να σπάσουν το συρματόπλεγμα για να φτάσουν την στέγη που βρισκόταν ο ελεύθερος σκοπευτής

tramp video

Ένα αποκλειστικό βίντεο ντοκουμέντο που δείχνει το χάος που επικρατούσε στη φάρμα Μπάτλερ στην Πενσυλβάνια το Σάββατο, δευτερόλεπτα μετά την απόπειρα δολοφονίας κατά του Ντόναλντ Τραμπ, δημοσιεύει σήμερα το Fox News. 

Το βίντεο είναι τραβηγμένο από κινητό αυτόπτη μάρτυρα - του βετεράνου Todd the Driller - και δείχνει πολίτες να βοηθούν τις αρχές να σπάσουν το συρματόπλεγμα για να φτάσουν την στέγη που βρισκόταν ο Τόμας Μάθιου Κρουκς. 


